Певец Shaman впервые появился на публике после смерти своего пресс-секретаря
Певец SHAMAN. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shaman.me
Российский исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) впервые появился на публике после трагической смерти своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского. Артист стал участником круглого стола, посвящённого теме «Песни о Родине в системе воспитания подрастающего поколения», который прошёл 28 ноября в Доме Союзов в Москве.
Shaman. Фото © Telegram / SHAMAN
В мероприятии также принимал участие известный российский певец и композитор Олег Газманов, а сам Shaman, несмотря на недавнюю утрату, выглядел сосредоточенно и уверенно. Перед началом обсуждения он активно общался с коллегами и приветствовал старших товарищей.
«Это такая простая идея, но сколько в ней силы и потенциала по формированию в юных душах любви к Родине. Через патриотические песни можно не только вспоминать историю нашей страны, но и взращивать в молодых людях гордость за Россию и наш народ», — написал Дронов в телеграм-канале.
Для своего выхода певец выбрал классический чёрный костюм, дополнив его белой рубашкой и галстуком, что подчёркивало его уважение к событию и его участникам. На снимках с мероприятия заметно, что Shaman старается поддерживать положительный настрой, несмотря на тяжёлую личную утрату.
Дронов не остался равнодушным к смерти своего близкого друга и коллеги. В своём телеграм-канале он выразил соболезнования, пожелав Коробкову-Землянскому «царствия небесного» и поделившись фотографией из его личного архива. Артист подчеркнул, что погибший был не только его пресс-секретарём, но и настоящим другом.
Антон Коробков-Землянский был известен своей работой с различными артистами, включая Филиппа Киркорова, с которым он сотрудничал два года. С Дроновым он начал работать в 2022 году. За этот короткий срок Коробков-Землянский успел зарекомендовать себя как профессионал высокого уровня: был всегда рядом с исполнителем, помогая ему в организационных вопросах и поддерживая в трудные моменты. Пресс-секретарь сыграл важную роль в жизни певца, который сейчас, несмотря на боль утраты, продолжает свою работу и творчество.
Напомним, Антон Коробков-Землянский умер у себя дома в ночь на 10 ноября, когда внезапно у него начался приступ удушья. К нему приехала скорая, но врачи не смогли ему помочь. По данным СМИ, он умер от сердечного приступа. Также высказывалась версия об отравлении. Прощальная церемония проходила в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.