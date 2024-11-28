Певец Shaman впервые появился на публике после смерти своего пресс-секретаря

Российский исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) впервые появился на публике после трагической смерти своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского. Артист стал участником круглого стола, посвящённого теме «Песни о Родине в системе воспитания подрастающего поколения», который прошёл 28 ноября в Доме Союзов в Москве.

Shaman. Фото © Telegram / SHAMAN

В мероприятии также принимал участие известный российский певец и композитор Олег Газманов, а сам Shaman, несмотря на недавнюю утрату, выглядел сосредоточенно и уверенно. Перед началом обсуждения он активно общался с коллегами и приветствовал старших товарищей.

«Это такая простая идея, но сколько в ней силы и потенциала по формированию в юных душах любви к Родине. Через патриотические песни можно не только вспоминать историю нашей страны, но и взращивать в молодых людях гордость за Россию и наш народ», — написал Дронов в телеграм-канале.

Для своего выхода певец выбрал классический чёрный костюм, дополнив его белой рубашкой и галстуком, что подчёркивало его уважение к событию и его участникам. На снимках с мероприятия заметно, что Shaman старается поддерживать положительный настрой, несмотря на тяжёлую личную утрату.

Дронов не остался равнодушным к смерти своего близкого друга и коллеги. В своём телеграм-канале он выразил соболезнования, пожелав Коробкову-Землянскому «царствия небесного» и поделившись фотографией из его личного архива. Артист подчеркнул, что погибший был не только его пресс-секретарём, но и настоящим другом.