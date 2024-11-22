Певец Shaman решил не отмечать свой 33-й день рождения

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) решил не отмечать свой 33-й день рождения. Об этом сообщает интернет-издание Regions.ru.

22 ноября 2024 года Ярославу исполнилось 33 года, но в этом году он решил отказаться от обычных торжеств, отдав предпочтение тишине и уединению с близкими людьми. «Сегодняшний день проведу в кругу семьи. Сейчас совсем не до веселья. Хочется набраться сил и получить поддержку от родных», — отметил Shaman.

Это не первое такое решение певца — ранее он всегда предпочитал работать в свой день рождения. Например, в 2023 году 21 и 22 ноября он дал два крупных концерта в Санкт-Петербурге, несмотря на праздник.

В 2024 году обстоятельства изменились. В начале месяца певец пережил тяжёлую утрату — ушёл его близкий друг, соратник и пресс-секретарь Антон Коробков-Землянский. Его смерть произошла внезапно 9 ноября, что сильно потрясло Ярослава. В связи с этим SHAMAN решил перенести все запланированные концерты и отказаться от публичных мероприятий в день своего рождения, предпочтя провести праздник в тихой и семейной атмосфере. Несмотря на личную трагедию, артист продолжает двигаться вперед, и, вероятно, в ближайшем будущем мы увидим его новые музыкальные проекты.