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22 ноября, 13:18

Певец Shaman решил не отмечать свой 33-й день рождения

Певец SHAMAN Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shaman.me

Певец SHAMAN Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shaman.me

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) решил не отмечать свой 33-й день рождения. Об этом сообщает интернет-издание Regions.ru.

22 ноября 2024 года Ярославу исполнилось 33 года, но в этом году он решил отказаться от обычных торжеств, отдав предпочтение тишине и уединению с близкими людьми. «Сегодняшний день проведу в кругу семьи. Сейчас совсем не до веселья. Хочется набраться сил и получить поддержку от родных», — отметил Shaman.

Это не первое такое решение певца — ранее он всегда предпочитал работать в свой день рождения. Например, в 2023 году 21 и 22 ноября он дал два крупных концерта в Санкт-Петербурге, несмотря на праздник.

В 2024 году обстоятельства изменились. В начале месяца певец пережил тяжёлую утрату — ушёл его близкий друг, соратник и пресс-секретарь Антон Коробков-Землянский. Его смерть произошла внезапно 9 ноября, что сильно потрясло Ярослава. В связи с этим SHAMAN решил перенести все запланированные концерты и отказаться от публичных мероприятий в день своего рождения, предпочтя провести праздник в тихой и семейной атмосфере. Несмотря на личную трагедию, артист продолжает двигаться вперед, и, вероятно, в ближайшем будущем мы увидим его новые музыкальные проекты.

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Напомним, что недавно SHAMAN расплакался на концерте в Липецке из-за смерти своего пресс-секретаря. На руках певца были написаны инициалы друга «А К-З» чёрным маркером. Во время исполнения песни «Я останусь с тобой» артист не смог сдержать слез и эмоции захлестнули его прямо перед зрителями.

Александра Журавская
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