Гордон рассказала о «дичайшей звездной болезни» SHAMAN’а

Звёздный адвокат Катя Гордон вновь оказалась в центре внимания из-за резких высказываний о популярных артистах. На этот раз её критика направлена в сторону певца SHAMANа, настоящее имя которого — Ярослав Дронов. Об этом сообщает портал «Страсти».

Гордон не впервые выражает недовольство по поводу поведения известных личностей, и её недавние замечания не остались незамеченными. В интервью, которое юрист дала в программе «Алёна, Блин», она поделилась своим мнением о том, как изменился Ярослав Дронов.

По словам Кати, его поведение явно указывает на «звёздную болезнь», и она считает, что он утратил адекватное восприятие реальности. Причиной для таких выводов стало поведение артиста, который, по мнению юристки, начал завышать свои гонорары, требуя от региональных организаторов концертов огромные суммы, несмотря на то, что бюджеты в некоторых городах невысоки.

Особое возмущение у Кати Гордон вызвало недавнее выступление SHAMANа на юбилейном концерте композитора Игоря Крутого. На этом мероприятии Ярослав Дронов, вместо того чтобы просто поздравить юбиляра, решил рекламировать свои будущие концерты, что, по мнению Гордон, является абсолютно неприемлемым. «Мне кажется, что он попутал берега! У него дичайшая звёздная болезнь, особенно после “заслуженного артиста”», — заявила правозащитница.

Откровенные высказывания Гордон часто становятся темой для обсуждения. В этот раз она подчеркнула, что, по её мнению, многие артисты, добившиеся успеха, начинают вести себя неадекватно, забывая, ради чего они когда-то стремились к популярности. В связи с этим она отметила, что звёзды, такие как SHAMAN, должны помнить о своей ответственности перед фанатами и обществом.