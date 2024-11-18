Shaman пригласил юного гитариста выступить с ним на сцене в Воронеже

16 и 17 ноября в Воронеже прошли два концерта певца Ярослава Дронова (SHAMAN), которые собрали полные залы поклонников. Одним из ярких моментов стало неожиданное появление исполнителя — он вышел на сцену прямо из зрительного зала, держа в руках российский триколор.

Но на этом сюрпризы не закончились. Во время исполнения хита «Я русский» Шаман заметил мальчика, стоявшего у сцены с гитарой. Не раздумывая, артист спустился в зал и пригласил юного музыканта присоединиться к нему. Вместе они исполнили композицию, и мальчик подыгрывал Шаману на гитаре до конца выступления, сообщает kp.ru.