Shaman пригласил юного гитариста выступить с ним на сцене в Воронеже
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16 и 17 ноября в Воронеже прошли два концерта певца Ярослава Дронова (SHAMAN), которые собрали полные залы поклонников. Одним из ярких моментов стало неожиданное появление исполнителя — он вышел на сцену прямо из зрительного зала, держа в руках российский триколор.
Но на этом сюрпризы не закончились. Во время исполнения хита «Я русский» Шаман заметил мальчика, стоявшего у сцены с гитарой. Не раздумывая, артист спустился в зал и пригласил юного музыканта присоединиться к нему. Вместе они исполнили композицию, и мальчик подыгрывал Шаману на гитаре до конца выступления, сообщает kp.ru.
Напомним, что недавно певец расплакался на концерте в Липецке из-за смерти своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского. Он скончался в ночь на 10 ноября на 41-м году жизни. Предполагается, что причиной могла стать сердечная патология.