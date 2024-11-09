«Мама сшила в детстве»: Родители SHAMAN вступились за кожаные штаны сына
Мама SHAMAN пошутила, что сама сшила сыну кожаные штаны
Певец Шаман в кожаных штанах. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Родители певца SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказали о том, как они относятся к стилю своего сына. И мама, и папа одобряют кожаные штаны артиста. При этом отец музыканта назвал тех, кто осуждает стиль сына, «дикими людьми».
«Я их сама ему сшила в детстве. С тех пор он в кожаных штанах. Только размеры меняем», — пошутила мама артиста Людмила Дронова в беседе со «СтарХит».
При этом отец Ярослава назвал кожаные штаны байкерской одеждой, а сам певец напомнил о стиле глэм-рокеров.
Ранее Life.ru сообщал, что SHAMAN продолжает попытки зарегистрировать товарный знак «Я русский». Под этой маркой он хочет выпускать водку, дезодоранты, воск для пола, гели для массажа, глиттеры для ногтей, кору мыльного дерева для стирки и ещё много чего.