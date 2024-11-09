«Мама сшила в детстве»: Родители SHAMAN вступились за кожаные штаны сына

Родители певца SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказали о том, как они относятся к стилю своего сына. И мама, и папа одобряют кожаные штаны артиста. При этом отец музыканта назвал тех, кто осуждает стиль сына, «дикими людьми».

«Я их сама ему сшила в детстве. С тех пор он в кожаных штанах. Только размеры меняем», — пошутила мама артиста Людмила Дронова в беседе со «СтарХит».

При этом отец Ярослава назвал кожаные штаны байкерской одеждой, а сам певец напомнил о стиле глэм-рокеров.