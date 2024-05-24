Не только Шаман: 6 звёзд, принципиально отказавшихся носить трусы Знаменитости известны своими эксцентричными привычками, и отказ от нижнего белья — одна из них. Life.ru рассказывает, кто из звёзд предпочитает обходиться без трусов и почему они так поступают. 24 мая, 15:38 Кто из знаменитостей не носит нижнее бельё и подаёт пагубный пример другим? Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Christian Charisius, Валерий Шарифулин, © Freepik

Когда речь заходит о "богатых и знаменитых", личная жизнь и необычные привычки становятся объектом пристального внимания. Рассказываем о шести звёздах, решивших полностью отказаться от нижнего белья. Эти смелые знаменитости не стесняются говорить про трусы открыто и даже демонстрируют отсутствие этого элемента одежды на красных дорожках.

SHAMAN не носит трусы

Почему SHAMAN не носит нижнее бельё? Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Начнём с нашего отечественного героя — Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN. Певец привлекает внимание зрителей не только хитами, но и интересной привычкой. Недавно съёмочная группа НТВ застала певца в его гостиничном номере и заметила, что в чемодане певца нет нижнего белья. На вопрос о его отсутствии SHAMAN честно ответил: "Не совсем понимаю концепцию нижнего белья, для чего оно нужно, поэтому я не ношу нижнее бельё. В этом нет смысла. Трусов у меня никогда не было". Вот так честно и прямо!

Кристина Агилера бойкотирует нижнее бельё

Почему Кристина Агилера предпочитает обходиться без трусиков? Фото © ТАСС / AP / Richard Shotwell

Кристина Агилера тоже большая любительница ярких выходов. Певица не раз появлялась на публике в одних колготках, что вызывало множество шуток о забытых брюках. Но на одном из вечерних шоу Кристина призналась, что старается обходиться не только без брюк, но и без трусиков! "Я не люблю носить нижнее бельё, — заявила она. — Мне нравится быть максимально свободной в любое время суток. Просто я такая, какая есть".

Ленни Кравиц считает, что без трусов удобнее

Ленни Кравиц: инцидент на сцене и отказ от нижнего белья. Фото © ТАСС / AP / Chris Pizzello

Один из самых запоминающихся моментов в карьере Ленни Кравица произошёл в Стокгольме в 2015 году. Артиста подвели узкие кожаные брюки, которые разошлись по шву прямо на сцене.

Публика увидела, что Ленни не носит нижнее бельё и может похвастаться интимным пирсингом. Спустя пару лет Кравиц пошутил над инцидентом в интервью: "Есть ли на мне сейчас нижнее бельё? Нет. Отсюда и проблемы, с которыми я сталкиваюсь".

Сильной женщине трусы не нужны — Леди Гага

Почему Леди Гага не носит нижнее бельё? Фото © ТАСС / AP / Invision / Jordan Strauss

Леди Гага известна своей эпатажностью и оригинальным стилем. Однажды на заре своей карьеры певица призналась в разговоре с Daily Star: "На самом деле я не ношу нижнее бельё. Я редко это делаю. В этом нет смысла. И я этого не стыжусь". Но, если у неё есть выбор, штаны или нижнее бельё, она предпочтёт второе. В интервью Rolling Stone певица рассказала, что в нижнем белье чувствует себя свободнее.

Ким Кардашьян считает, что трусы не для неё

Ким Кардашьян: её взгляды на отсутствие нижнего белья. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Christian Charisius

Ким Кардашьян тоже не чужда отказа от нижнего белья. Понятное дело — такие трусы ещё найти надо! Телезвезда часто появляется на публике в откровенных нарядах, не скрывающих отсутствие трусов. Ким уверена, что это придаёт ей уверенности и позволяет чувствовать себя комфортно. Кардашьян однажды призналась, что иногда бельё просто не подходит к её нарядам, так что она предпочитает обходиться без него.

И Келли Кларксон любит ходить без нижнего белья

Почему Келли Кларксон не носит трусы? Фото © ТАСС / AP / Invision / Chris Pizzello

Келли Кларксон однажды стала гостьей мероприятия, посвящённого нижнему белью. Там она заявила: "Почему кто-то хочет, чтобы у него была маленькая штучка в заднице, когда можно быть свободной?" Она с гордостью призналась, что за время участия в шоу American Idol ни разу не надевала трусики. Кларксон выступает за комфорт во всём и публично открестилась от высоких каблуков, заявив, что никогда не будет их носить.

Бьянка Цензори не только без трусиков ходит, но и голой

Почему Бьянка Цензори так вызывающе одевается? Фото © Getty Images / Arnold Jerocki

Жена Канье, Бьянка Цензори, хоть и не делала громких заявлений о своих предпочтениях в одежде, но регулярно появляется на публике без нижнего белья. Её откровенные наряды стали предметом обсуждения в СМИ и среди поклонников. Часто замеченная в одних лишь колготках или облегающих платьях, Бьянка демонстрирует, что для неё это не просто модный выбор, а принципиальная позиция. Видимо, она считает, что отсутствие белья добавляет свободы и уверенности в себе.

Вот такие необычные предпочтения у звёзд! У каждой свои причины для отказа от нижнего белья, что, кажется, делает селебрити только более интересными для публики. А как вы думаете, жизнь без трусов тоже может быть яркой и свободной?

Авторы Сергей Трофимов