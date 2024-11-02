SHAMAN продолжает попытки зарегистрировать товарный знак «Я русский». Первый этап экспертизы прошёл в Роспаненте, пишет SHOT.

Ранее общественники из «Зов народа» требовали запретить регистрировать слоган «Я русский» и другие товарные знаки с указанием национальностей. В Роспатенте им сообщили, что сейчас проводится ряд экспертиз. Уже сделана формальная, а после будет проведена экспертиза заявленного обозначения. Получается, до итогового решения о регистрации бренда водочки Дронова остался всего один этап.

Под маркой «Я русский» SHAMAN хочет выпускать водку, дезодоранты, воск для пола, гели для массажа, глиттеры для ногтей, кору мыльного дерева для стирки и ещё много чего. Как позже пояснил сам певец, он сделал это в первую очередь для защиты своей репутации, поскольку многие предприниматели производят продукцию под слоганом «Я русский» без всякого разрешения и часто выпускают «низкокачественный ширпотреб» с изображением артиста.