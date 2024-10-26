«Немножечко дико»: Певец Джанго не оценил желания Shaman создать бренд «Я русский»

Shaman имеет право на регистрацию собственного бренда «Я русский». Вопрос лишь в том, являются ли эти побуждения искренними и патриотическими или же несут исключительно коммерческий характер. Однако сама ситуация выглядит немного дико. Об этом в новом выпуске шоу «Дайте сказать!» заявил певец Алексей Поддубный, более известный под псевдонимом Джанго.

Певец Джанго назвал желание Shaman создать бренд «Я русский» дикостью. Видео © VK / «Дайте сказать!»

«Во-первых, вот то, что перечислили, что можно трусы производить, водку. Это же в списке того, что можно. То есть это не значит, что Ярослав Дронов, он же Shaman, собирается, значит, делать водку или ещё что-то в этом роде. Хотя, в общем, это его, наверное, дело. Мы живём, как говорится, в свободной стране. Вот мне бы не хотелось верить, конечно, что мотивы, которые движут им, они более коммерческие, нежели действительно искренние и патриотические», — ответил певец.

Исполнитель отметил, что имеет в виду проявление патриотизма не только в творчестве коллеги по сцене, но и в его жизни в целом. Сам Джанго признался, что хотел бы писать «мирную» музыку, которую народ сможет слушать уже после того, как преодолел все беды и опасности. Певец соскучился по возможности петь просто о любви и человеческих чувствах.