Олег Газманов поддержал певца SHAMAN, но предложил сменить ему псевдоним

Известный российский музыкант и композитор Олег Газманов поделился своим мнением о творчестве Ярослава Дронова, выступающего под именем SHAMAN.

В своем телеграм-канале артист отметил, что 32-летний исполнитель по праву удостоен звания заслуженного артиста России благодаря своему мощному вокалу и харизме.

Газманов особенно выделил песню «Я русский», которая, по его мнению, стала символом патриотизма. Он обратил внимание на то, что Дронов сталкивается с трудностями в карьере, в том числе с критикой и травлей в интернете. Тем не менее, SHAMAN продолжает создавать востребованную музыку, которая находит отклик у публики.

Он также упомянул, что песня «Встанем» побуждает людей слушать её стоя, что подтверждает её популярность и значимость. «Людей не заставишь слушать то, что не нравится, и тем более вставать, оценивая песни или артиста», — отметил музыкант в своем блоге.

Невзирая на поддержку, Газманов выразил сомнения по поводу сценического псевдонима Дронова. Он считает, что настоящее имя Ярослава звучит более сильно и выразительно. «Кстати, по мне так Ярослав Дронов звучит лучше, чем псевдоним Шаман», — отметил Газманов.

Интересно, что педагог Ярослава по музыкальному мастерству Юлия Таравкова давно отметила, что Дронов вполне может стать новым Олегом Газмановым. Она подчеркнула, что патриотическая песня сама по себе стремится к народности, так как это направление в современной музыке молодежью почти не используется.

Кроме того, она сравнила манеру исполнения и вокал SHAMAN с известным исполнителем Эндрю Доналдсом. Таравкова считает, что песня «Я русский» напоминает композицию Simple Obsession, но в «более брутальной версии — с элементами поп-рока».