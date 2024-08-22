Олег Газманов похвастался успехами юных артистов-патриотов из своего проекта «Родники»
Газманов: Певцы движения «Родники» написали 60% патриотических песен в РФ
Олег Газманов. Обложка © Телеграм / Газманов Олег Михайлович
В движении «Родники» состоит огромное количество молодых, рьяных и талантливых певцов. Около 60% патриотических песен было написано именно молодыми исполнителями, рассказал певец и композитор Олег Газманов в новом выпуске шоу «Дайте сказать!»
Олег Газманов рассказал о движении «Родники». Видео © VK / Дайте сказать!
«У публики есть запрос. Опять же, все эти музыкальные каналы. Вот песню «Офицеры» как показывать там, на Муз-ТВ. Ничего не имею против. Но должны быть другие какие-то направления музыкальные, где можно транслировать духоподъёмный контент, полезный для страны. Можно там про любовь. Но про любовь в соответствии с нашими ценностями многовековыми», — уточнил артист.
Газманов также рассказал, что за последние семь месяцев у движения «Родники» произошло многое. В частности, было открыто одноимённое радио — за три месяца там было около 1 100 000 слушателей. Кроме того, участники движения создали около 30 тысяч духоподъёмных произведений.
«Мы провели конкурс на лучшую музыкальную семью по версии «Родников». Там, кстати, Shaman [Ярослав Дронов] был в жюри, и Зара, многие известные артисты. Очень сложно было выбрать. Это такие семьи у нас. Господи, они так поют все замечательно. Даже первое место разделилось», — рассказал композитор.
Газманов добавил, что даже президент РФ Владимир Путин слышал песню «Счастливчик». По словам артиста, эта песня уже стала популярной в нашей стране. Композитор уточнил, что в конкурсе было трудно выбрать лучшую композицию. Однако теперь многие участники раскрутились, их песни показывают на телеканалах.
Также Газманов рассказал, что в рамках движения открылись «Родники. Лаб.» Это направление, которое объединяет ребят, создающих музыкальные группы. Движение будет организовывать кастинги, мастер-классы, а также проводить занятия для всех желающих.
Полный выпуск шоу с Газмановым можно посмотреть по ссылке.
А ранее Life.ru рассказывал, что Олег Газманов отметил День флага России фантастическим клипом на песню «Русский мир». Артист в эпичном ролике подчеркнул многонациональное единство, разнообразие культур и объединяющий сильный дух всех жителей нашей Родины.