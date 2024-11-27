От SHAMAN до Natan: Стало известно, какие звёзды споют на «Новогоднем голубом огоньке»

В Москве стартовали съёмки «Голубого огонька», который в Новый год выйдет в эфир уже в 63-й раз. Артисты записывают любимые песни заранее, потому что в праздники будут заняты на корпоративах. Съёмки проходят в атмосфере строжайшей секретности, тем не менее, kp.ru удалось приоткрыть завесу тайны.