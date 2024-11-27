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27 ноября, 14:20

От SHAMAN до Natan: Стало известно, какие звёзды споют на «Новогоднем голубом огоньке»

В «Новогоднем голубом огоньке» примут участие Пахмутова, SHAMAN и другие звёзды

В Москве стартовали съёмки «Голубого огонька», который в Новый год выйдет в эфир уже в 63-й раз. Артисты записывают любимые песни заранее, потому что в праздники будут заняты на корпоративах. Съёмки проходят в атмосфере строжайшей секретности, тем не менее, kp.ru удалось приоткрыть завесу тайны.

Изданию стало известно, какие звёзды примут участие в «Новогоднем голубом огоньке». Так, представителей старшего поколения порадуют Александра Пахмутова, Юрий Антонов, Лариса Долина и Юрий Стоянов. За роялем можно будет увидеть и Игоря Крутого. Хибла Герзмава, Лев Лещенко и Олег Газманов тоже удивят зрителей.

Молодому поколению в Новый год можно будет насладиться творчеством Люси Чеботиной, Натана, Хабиба, Алсу, Валерии, Алексея Чумакова. Ожидаются выступления Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Сосо Павлиашвили, Димы Билана и Владимира Преснякова. Без внимания поклонников не оставит и SHAMAN.

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Ранее сообщалось, что российские звёзды требуют баснословных гонораров на Новый год. Больше всех за выступление просит группа «Ленинград» — 15 миллионов рублей. Кроме того, Life.ru узнал райдер звёзд шоу «Что было дальше».

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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