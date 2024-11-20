«Матушка земля» с рэпом и возвращение Киркорова: Критик предсказал «Голубой огонёк – 2025»

«Голубой огонёк» в 2025 году останется верным традиционным мотивам, уверен музыкальный критик Евгений Бабичев. В беседе с Life.ru он спрогнозировал, что среди наиболее вероятных участников окажутся Татьяна Куртукова и рэпер Баста. Также эксперт предполагает участие Шамана и появление ветеранов сцены, таких как Валерий Леонтьев.

Критик считает, что в этом году в шоу могут вернуться артисты, которых вырезали в прошлом году, например, Лолита и Филипп Киркоров. Среди музыкальных фаворитов года Бабичев отметил песню «Матушка» Куртуковой, которая, по его словам, может стать флагманом вечерней программы и быть исполнена в сочетании с другими жанрами.

«Если мы говорим про ведущих, то это те, кто последние годы ведёт мероприятия и рейтинговые программы. На ум приходят такие имена, как Митя Хрусталёв. Допустим, он может провести с Яной Чуриковой какой-то блок или весь новогодний вечер. Может быть, пригласят Маркони, который в последние годы резко сделал шаг вперёд, ведёт и свои собственные программы», — отметил Бабичев.

Из народных артистов ожидаются Надежда Бабкина, Надежда Кадышева и, возможно, Лариса Долина. При этом Глюкозу критик исключил из списка вероятных участников, а Анну Асти считает практически гарантированным гостем благодаря её недавним скандалам.