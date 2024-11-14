Рекорд – полмиллиарда! Раскрыты баснословные гонорары Жукова, Баскова и других звёзд на новогодних ёлках

У российских артистов наблюдается настоящий бум заказов на новогодние корпоративы и вечеринки. У некоторых звёзд эстрады график плотно забит с 20 по 31 декабря включительно. В связи с этим певцы подняли свои гонорары просто до небес, рассказал kp.ru музыкальный промоутер Сергей Лавров.

«Такого запроса на новогодние праздники не было давно. Корпоративы не просто есть — их очень много! Богатые люди сейчас стараются не светиться в недружественных странах, перестали покупать недвижимость за границей. А деньги-то надо куда-то тратить. Вот и решили гульнуть», — отметил инсайдер.

Главным королём корпоративов стал Сергей Жуков с группой «Руки Вверх!». Все новогодние ёлки были расписаны у него буквально по дням ещё месяц назад. В этой гонке любимец публики посчитал возможным поднять гонорары до 200 тысяч евро (21 млн рублей) за заказник. В результате он заработает на ёлках как минимум полмиллиарда рублей — это рекорд для российской эстрады. В свою очередь за 10 млн рублей на корпоративе готова выступить Наташа Королёва. К слову, раньше с женой Тарзана можно было договориться за один-три миллиона. За 6 млн рублей к себе на вечеринку можно позвать Лолиту.

Вторую волну популярности переживает Прохор Шаляпин. Он сумел попасть в главный тренд богачей – мода на всё русское. Несмотря на то, что у выпускника «Фабрики звёзд» нет хитов, он поёт русские народные песни, водит хороводы с гостями, веселит народ. Артиста накануне Нового года рвут на части, рассказал Лавров.

Весьма востребован сегодня и Николай Басков. Причём «золотой голос страны» не повышал ценник – как стоил 100 тысяч евро (10,5 млн рублей), так и стоит. Его приглашают и как ведущего вечера, и как певца.

«Недавно с ним виделись, он признался: «Работы очень много. И съёмки на телевидении, и корпоративы. Пашу без выходных!» — поделился промоутер.