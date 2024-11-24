Новогодняя прожарка: Life.ru узнал райдер звёзд шоу «Что было дальше»

Телеграм-канал SHOT выяснил подробности райдера участников популярного шоу «Что было дальше» (ЧБД). Как стало известно, юмористы установили свои гонорары на уровне значительно ниже запросов большинства звёзд российского шоу-бизнеса.

По информации SHOT, никто из участников популярного шоу не выступает на корпоративах в одиночку. Самый доступный вариант — Тамби Масаев: он не против провести ваш праздник, но только в дуэте с Тимуром Ромашко. Это ведущий Comedy Radio и друг Тамби, без которого он работать не согласится. Их дуэт обойдётся в ₽1,5 млн (+10% налога).

Добавить к ним можно доброго русского богатыря Илью Макарова. В соло он заказы также не принимает, а вот в составе трио Масаев – Ромашко – Макаров — можно. Стоимость при этом вырастет примерно до ₽3 млн (также + налоги), детальная сумма обговаривается с каждым заказчиком индивидуально.

При этом единственные, кого вы не купите ни за какие деньги, это Эмир Кашоков и Рустам Рептилоид. Парни просто не любят корпораты и не готовы делать то, что им не в кайф.