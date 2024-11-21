Бичпакеты и хлеб: Новогодний райдер «Дискотеки Аварии» оказался скромным, за исключением цены

«Дискотека Авария» перед праздниками подняла ценник на выступления на миллион. SHOT выяснил, за сколько группа споёт свою новогоднюю легендарочку и при чём здесь доширак. Итак, если остались ещё те, кто не устал от хитяры с 25-летним стажем, то услышать вживую, как к нам мчится Новый год, можно за 4,8 млн.

Музыканты, судя по всему, не любят круглые цифры. В том году их предновогодние корпораты стоили 3,8 млн. Спецэффекты прилагаются: «Дискотека Авария» также просит подготовить баллоны с газом, искромёт и конфетти-машину. Безопасность шоу — на плечах организатора, самостоятельно «Авария» за выступление без аварий не отвечает.

Зато не придётся париться за бытовые требования — солисты Алексей Рыжков, Алексей Серов и их команда не просят никакого алкоголя, онли газировка и лимон. Парни хотят в гримерку 4 доширака с говядиной и курицей, 3 корочки хлеба и 10 шоколадных конфет.