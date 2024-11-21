Бичпакеты и хлеб: Новогодний райдер «Дискотеки Аварии» оказался скромным, за исключением цены
«Дискотека Авария» готова за 4,8 миллиона выступить на новогоднем корпоративе
Алексей Серов из «Дискотеки Аварии». Обложка © ТАСС / Анна Салынская
«Дискотека Авария» перед праздниками подняла ценник на выступления на миллион. SHOT выяснил, за сколько группа споёт свою новогоднюю легендарочку и при чём здесь доширак. Итак, если остались ещё те, кто не устал от хитяры с 25-летним стажем, то услышать вживую, как к нам мчится Новый год, можно за 4,8 млн.
Музыканты, судя по всему, не любят круглые цифры. В том году их предновогодние корпораты стоили 3,8 млн. Спецэффекты прилагаются: «Дискотека Авария» также просит подготовить баллоны с газом, искромёт и конфетти-машину. Безопасность шоу — на плечах организатора, самостоятельно «Авария» за выступление без аварий не отвечает.
Зато не придётся париться за бытовые требования — солисты Алексей Рыжков, Алексей Серов и их команда не просят никакого алкоголя, онли газировка и лимон. Парни хотят в гримерку 4 доширака с говядиной и курицей, 3 корочки хлеба и 10 шоколадных конфет.
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