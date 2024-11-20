Любовь Успенская включила дочь в гастрольный райдер после ее пропажи

Певица Любовь Успенская внесла необычные изменения в свой гастрольный райдер. По информации телеграм-канала Mash, теперь помимо транспорта и проживания в нем указана дочь певицы — Татьяна Плаксина. Экстравагантное решение было принято после того, как дочь певицы пропала, а затем нашлась в октябре 2024. Поклонники полагают, что артистка планирует брать дочь с собой на все гастроли, чтобы предотвратить возможный повторный побег.

По данным из разных источников, Успенская настаивает на том, чтобы организаторы её выступлений покрывали не только её собственные затраты, но и расходы, связанные с её дочерью. В обновлённой версии райдера указаны три билета в бизнес-класс и два билета в эконом-класс, а также номера в отелях: президентский люкс для самой певицы и полулюкс для её директора. Для перемещения по городу организаторы должны предоставить автомобиль Mercedes-Benz Sprinter. Также необходимо оплатить расходы на перевозку и уход за йоркширским терьером Успенской.

В 2024 году вознаграждение артистки за выступление в России выросло на 500 тысяч рублей и теперь составляет 4 миллиона рублей. В Турции и Дубае гонорары ещё выше — 5,3 и 6,4 миллиона рублей соответственно. Организаторы должны предоставить певице не только транспорт и проживание, но и создать особые условия в гримёрной. В их числе — свежие фрукты и мясные закуски, элитные алкогольные напитки, чай и кофе.

Несмотря на то что информация о включении дочери в райдер была опубликована в Telegram-канале Mash, концертный директор Успенской Александр Иваненко опроверг эти данные, назвав их выдумкой. Он подчеркнул, что Татьяна не выступает на сцене, поэтому включение её в райдер не имеет смысла.

Отношения между Успенской и Плаксиной остаются напряжёнными. Плаксина утверждает, что мать ограничивала её свободу, и поэтому она покинула дом. Однако после возвращения домой Татьяна теперь вынуждена сопровождать мать в гастрольных поездках. Пользователи социальных сетей обеспокоены тем, что свободу действий и выбора Татьяны могут ограничивать.

Такое развитие событий вызывает множество вопросов и предположений среди поклонников и общественности, особенно на фоне противоречивых заявлений со стороны представителей Успенской и информации из различных источников.