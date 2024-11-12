Звёздный нумеролог обвинила в бедах Любови Успенской «дьявола во плоти» из её свиты
Нумеролог Кузденбаева: Успенская в опасности из-за своего директора Иваненко
Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной. Обложка © VK / uspenskaya_official
В последнее время Любовь Успенская вновь оказалась в центре скандала из-за дочери. Сначала Татьяна Плаксина пропала, потом нашлась в Израиле, а затем на эмоциях дала несколько интервью, в которых выставила мать монстром. Также девушка упомянула ещё одного человека, который несколько раз упекал её в психиатрические больницы. Речь шла о директоре певицы Александре Иваненко.
Словам Татьяны, отличившейся своим нестабильным состоянием, поверили далеко не все. Однако близкая подруга Успенской, звёздный нумеролог Клара Кузденбаева подтвердила, что Алекс действительно опасный человек, который плетёт интриги за спиной королевы шансона.
«Всё окружение Любы знает, какой это опасный человек. Помимо меня, ей говорили об этом и другие люди. Надеюсь, придёт время, когда она это осознает. Очень жаль Таню! Всё, что она говорит — это правда. Таня абсолютно не умеет врать. Она распознала его сущность — дьявола во плоти», — призналась Кузденбаева в интервью kp.ru.
Она также выразила уверенность, что Алекс хочет жениться на 70-летней артистке, чтобы завладеть всеми её богатствами и оставить дочку ни с чем. Она считает, что когда Успенская умрёт, мужчина станет опекуном Татьяны и «упечёт» её в психиатрическую клинику.
Трудности в отношениях Успенской с дочерью вновь начались 2 октября, когда певица сообщила об исчезновении Плаксиной, попросив помощи в её поисках. Артистка обнаружила пропажу после возвращения с гастролей. Татьяна ушла из квартиры, оставив дома телефон. Адвокат исполнительницы заявил, что её дочь могли накачать наркотиками и увезти из РФ. Позже Life.ru выяснил, что Плаксину нашли за рубежом. После этого приятель Плаксиной, у которого она жила в момент пропажи в Израиле, рассказал, что мать поместила её в психбольницу. Наследница записала оттуда эмоциональное видеообращение, где в слезах признавалась матери в безграничной любви.