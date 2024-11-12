Звёздный нумеролог обвинила в бедах Любови Успенской «дьявола во плоти» из её свиты

В последнее время Любовь Успенская вновь оказалась в центре скандала из-за дочери. Сначала Татьяна Плаксина пропала, потом нашлась в Израиле, а затем на эмоциях дала несколько интервью, в которых выставила мать монстром. Также девушка упомянула ещё одного человека, который несколько раз упекал её в психиатрические больницы. Речь шла о директоре певицы Александре Иваненко.

Словам Татьяны, отличившейся своим нестабильным состоянием, поверили далеко не все. Однако близкая подруга Успенской, звёздный нумеролог Клара Кузденбаева подтвердила, что Алекс действительно опасный человек, который плетёт интриги за спиной королевы шансона.

«Всё окружение Любы знает, какой это опасный человек. Помимо меня, ей говорили об этом и другие люди. Надеюсь, придёт время, когда она это осознает. Очень жаль Таню! Всё, что она говорит — это правда. Таня абсолютно не умеет врать. Она распознала его сущность — дьявола во плоти», — призналась Кузденбаева в интервью kp.ru.