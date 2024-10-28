«Целую во все места!»: Дочь Успенской в психбольнице внезапно воспылала любовью к матери
Татьяна Плаксина записала эмоциональное обращение к своей матери Успенской
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина записала обращение к матери, однако на этот раз оно было насыщено слезами и хвалебными словами в адрес певицы. Видео девушка выложила в одной из социальных сетей.
Татьяна Плаксина обратилась к Успенской. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tatiana_plaksin_
Плаксина в обращении называла Успенскую «своим светом» и направляла в её адрес множество других лестных отождествлений. Она добавила, что жизнь без матери ей не мила, и она без неё «умирает».
«И мы будем вместе. И я тебя целую во все места. И чтоб ты засыпала, слушая эти слова, смотря это видео. И чтоб ты попадала в мир самых сладких грёз и воспоминаний. Я тебя целую и обнимаю крепко, твоя любимая Пача Тати», — заявила в слезах Татьяна.
Американские горки в отношениях Успенской с дочерью стали достоянием общественности 2 октября, когда певица сообщила об исчезновении Плаксиной, попросив помощи в её поисках. Артистка обнаружила пропажу после возвращения с гастролей. Татьяна ушла из квартиры, оставив дома телефон. Адвокат исполнительницы заявил, что её дочь могли накачать наркотиками и увезти из РФ. Позже Life.ru выяснил, что Плаксину нашли за рубежом. После этого приятель Плаксиной рассказал, что мать поместила её в психбольницу.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tatiana_plaksin_