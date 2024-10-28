«Целую во все места!»: Дочь Успенской в психбольнице внезапно воспылала любовью к матери

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина записала обращение к матери, однако на этот раз оно было насыщено слезами и хвалебными словами в адрес певицы. Видео девушка выложила в одной из социальных сетей.

Татьяна Плаксина обратилась к Успенской. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tatiana_plaksin_

Плаксина в обращении называла Успенскую «своим светом» и направляла в её адрес множество других лестных отождествлений. Она добавила, что жизнь без матери ей не мила, и она без неё «умирает».