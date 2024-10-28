«Была нормальной»: Друг раскрыл местонахождение дочери Успенской после побега
Друг Плаксиной рассказал, что Успенская поместила дочь в психбольницу
Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uspenskayalubov_official
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина находится в психиатрической больнице после возвращения в Москву из Израиля. Об этом в эфире НТВ рассказал проживающий в еврейской стране друг девушки Александр.
Плаксина была у этого приятия в момент исчезновения. Успенская прислала в его дом «двух бугаёв», чтобы вызволить дочку. Александр назвал нежданных гостей мафией и возмутился поступком певицы.
«В субботу утром они привели сюда человека, израильского врача-психиатра. Здесь уже начался просто спектакль: «Девочка, вы под наркозависимостью, вы должны покинуть страну». Стали её запугивать. Написал на коленочках бумажку, чтобы только девочку вывезти — заколотую», — заявил мужчина.
Александр рассказал, что несколько дней «люди Успенской» провели в его квартире, пока ждали рейса в Москву. Всё это время Плаксиной делали уколы, от которых у неё шла кровь. По прибытию в РФ её сразу же поместили в лечебницу.
«Девочке 35 лет, её до сих пор не видели ни с мужиком… Вы видели, чтобы она выходила самостоятельно где-то погулять? Она у меня здесь была, она не была ни под чем. Она была нормальной», — заявил друг Плаксиной.
2 октября Любовь Успенская сообщила об исчезновении своей дочери и попросила о помощи. Артистка обнаружила пропажу после возвращения с гастролей. Девушки не было дома, а телефоны остались в квартире. Адвокат Успенской предполагал, что Татьяну могли подсадить на наркотики и вывезти из России. Позже Life.ru выяснил, что Плаксину нашли за рубежом.