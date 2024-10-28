«Была нормальной»: Друг раскрыл местонахождение дочери Успенской после побега

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина находится в психиатрической больнице после возвращения в Москву из Израиля. Об этом в эфире НТВ рассказал проживающий в еврейской стране друг девушки Александр.

Плаксина была у этого приятия в момент исчезновения. Успенская прислала в его дом «двух бугаёв», чтобы вызволить дочку. Александр назвал нежданных гостей мафией и возмутился поступком певицы.

«В субботу утром они привели сюда человека, израильского врача-психиатра. Здесь уже начался просто спектакль: «Девочка, вы под наркозависимостью, вы должны покинуть страну». Стали её запугивать. Написал на коленочках бумажку, чтобы только девочку вывезти — заколотую», — заявил мужчина.

Александр рассказал, что несколько дней «люди Успенской» провели в его квартире, пока ждали рейса в Москву. Всё это время Плаксиной делали уколы, от которых у неё шла кровь. По прибытию в РФ её сразу же поместили в лечебницу.