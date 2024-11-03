«Приходит в себя»: СМИ узнали, что происходит с дочкой Успенской после скандала с побегом
kp.ru: Успенская поддерживает дочь в процессе реабилитации
Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной (справа-налево). Обложка © VK / uspenskaya_official
Дочь королевы русского шансона Татьяна Плаксина за последнее время отметилась несколькими скандалами, чем доставила немало хлопот звёздной матери. Тем не менее, Любовь Успенская продолжает всячески поддерживать наследницу, пока та находится на реабилитации после скандала с побегом.
«Татьяна потихоньку приходит в себя, сейчас находится на реабилитации. Мама её во всём поддерживает», — пишет kp.ru со ссылкой на анонимный источник.
Напомним, месяц назад Любовь Успенская сообщила об исчезновении дочери, попросив помощи в её поисках. Певица обнаружила пропажу после возвращения с гастролей. Наследница звезды ушла из дома без мобильного. Адвокат исполнительницы заявила, что Татьяну Плаксину могли накачать наркотиками и увезти из РФ. Позже её, действительно, нашли за рубежом. После этого приятель Плаксиной рассказал, что мать поместила её в психбольницу.