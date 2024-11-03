«Приходит в себя»: СМИ узнали, что происходит с дочкой Успенской после скандала с побегом

Дочь королевы русского шансона Татьяна Плаксина за последнее время отметилась несколькими скандалами, чем доставила немало хлопот звёздной матери. Тем не менее, Любовь Успенская продолжает всячески поддерживать наследницу, пока та находится на реабилитации после скандала с побегом.