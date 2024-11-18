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18 ноября, 06:00

Басков к нам приходит: «Главный блондин России» поднял ценник на новогодние корпоративы

SHOT: Николай Басков поднял стоимость своих корпоративов до 6 млн рублей

Николай Басков. Обложка © Telegram / Николай Басков

Николай Басков. Обложка © Telegram / Николай Басков

К новогодним праздникам Николай Басков повысил стоимость своих выступлений на корпоративах на 1 млн рублей. По данным телеграм-канала SHOT, 40 минут шоу с участием «главного блондина России» теперь обойдутся заказчику в 6 млн рублей.

При этом услуги Баскова в роли ведущего оказались ещё дороже. В сентябре они стоили 8 млн рублей, а теперь поднялись до 10 млн. В эту сумму входит ведение мероприятия продолжительностью до шести часов.

Команда артиста впечатляет: его сопровождают 27 человек, включая девятерых музыкантов, шестерых танцоров балета, телохранителей, костюмеров, стилистов и других помощников. На мероприятие они приезжают на 12 автомобилях, поэтому заказчику заранее нужно подготовить парковочные места.

Райдер Баскова весьма скромный: в качестве гримёрки — уютное и тёплое помещение с хорошим освещением, на столе горячие блюда, нарезки из мяса и фруктов, мёд и лимон. Из дорогого артист просит только бутылку шампанского Moët & Chandon Rose Imperial Brut.

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Не так давно Киркоров, Басков и Михайлов спели на румынском в поддержку оппозиции Молдавии. Артисты исполнили песню Inima mea e Moldova («Моё сердце — Молдова») в поддержку молдавской оппозиционной партии «Шор».

Анатолий Цейко
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