Басков к нам приходит: «Главный блондин России» поднял ценник на новогодние корпоративы

К новогодним праздникам Николай Басков повысил стоимость своих выступлений на корпоративах на 1 млн рублей. По данным телеграм-канала SHOT, 40 минут шоу с участием «главного блондина России» теперь обойдутся заказчику в 6 млн рублей.

При этом услуги Баскова в роли ведущего оказались ещё дороже. В сентябре они стоили 8 млн рублей, а теперь поднялись до 10 млн. В эту сумму входит ведение мероприятия продолжительностью до шести часов.

Команда артиста впечатляет: его сопровождают 27 человек, включая девятерых музыкантов, шестерых танцоров балета, телохранителей, костюмеров, стилистов и других помощников. На мероприятие они приезжают на 12 автомобилях, поэтому заказчику заранее нужно подготовить парковочные места.

Райдер Баскова весьма скромный: в качестве гримёрки — уютное и тёплое помещение с хорошим освещением, на столе горячие блюда, нарезки из мяса и фруктов, мёд и лимон. Из дорогого артист просит только бутылку шампанского Moët & Chandon Rose Imperial Brut.