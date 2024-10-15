Киркоров, Басков и Михайлов спели на румынском в поддержку оппозиции Молдавии

«Молдова должна быть счастливой, независимой, мирной и самобытной. И мы создадим такую страну вместе. Наши друзья в России записали в нашу поддержку песню», — говорится в сообщении Шора.

Напомним, очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). Действующий государственный лидер Майя Санду также выдвинет свою кандидатуру на грядущих выборах. А вот заявку «Победы» на участие в выборах местный ЦИК не принял, кроме того, он дважды отказал в регистрации оппозиционному кандидату Боле.