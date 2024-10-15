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15 октября, 15:16

Киркоров, Басков и Михайлов спели на румынском в поддержку оппозиции Молдавии

Филипп Киркоров. Фото © Life.ru

Филипп Киркоров. Фото © Life.ru

Российские артисты Филипп Киркоров, Стас Михайлов и Николай Басков исполнили песню Inima mea e Moldova («Мое сердце — Молдова») в поддержку молдавской оппозиционной партии «Шор». Ролик опубликован в телегркам-канале лидера партии Илана Шора.

Ролик партии «Шор» с Киркоровым, Басковым и Михайловым. Видео © Telegram/Илан Шор | Ilan Șor

Авторы песни Inima mea e Moldova — молдавские музыканты Симион Гимпу и Ион Алдеа-Теодорович. Видеоролик с композицией стал частью агитационной кампании политического блока «Победа» миллиардера Илана Шора.

«Молдова должна быть счастливой, независимой, мирной и самобытной. И мы создадим такую страну вместе. Наши друзья в России записали в нашу поддержку песню», — говорится в сообщении Шора.

Молдавский оппозиционер Илан Шор стал гражданином России
Молдавский оппозиционер Илан Шор стал гражданином России

Напомним, очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). Действующий государственный лидер Майя Санду также выдвинет свою кандидатуру на грядущих выборах. А вот заявку «Победы» на участие в выборах местный ЦИК не принял, кроме того, он дважды отказал в регистрации оппозиционному кандидату Боле.

Алена Пенчугина
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