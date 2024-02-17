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"Я рэпом не занимаюсь": Басков пренебрежительно высказался о Рыжем из "Иванушек"

Басков попросил не называть его коллегой Рыжего из "Иванушек International"

17 февраля, 13:02
Николай Басков. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Николай Басков. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Певцу Николаю Баскову не понравилось, что его сравнили с Андреем Григорьевым-Апполоновым, который поёт в группе "Иванушки International". Неловкий момент возник в очередном выпуске шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" на телеканале "Россия".

На программу пришли солисты некогда популярного коллектива Кирилл Туриченко и Кирилл Андреев. Басков тут же поинтересовался, почему нет третьего из "Иванушек", которого поклонники знают как Рыжего. Исполнители ответили, что он заболел и не смог появиться на сцене. Тогда Басков решил, что группа без Григорьева-Апполонова будет выглядеть блёкло, и тут же сымитировал его речь.

"На самом деле сейчас все узнали, о чём говорит Рыжий уже 29 лет", — пошутил Туриченко.

Однако Басков попросил не сравнивать его с музыкантом и даже вспомнил, что Григорьев-Апполонов часто сам его называет коллегой, но оперному певцу такое не по душе. "Я рэпом не занимаюсь", — объяснил он, намекнув, что Рыжий в "Иванушках" отвечал только за речитатив, а не пение.

Басков еле "отмазался" от предложения сделать ребёнка богатой поклоннице
Басков еле "отмазался" от предложения сделать ребёнка богатой поклоннице

Ранее певец Николай Басков рассказал, что предпочитает девушек, за которых приходится долго бороться, потому что его огненная натура требует постоянной подпитки. Артист сравнил себя с костром.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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