"Я рэпом не занимаюсь": Басков пренебрежительно высказался о Рыжем из "Иванушек" Басков попросил не называть его коллегой Рыжего из "Иванушек International" 17 февраля, 13:02 Николай Басков. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Певцу Николаю Баскову не понравилось, что его сравнили с Андреем Григорьевым-Апполоновым, который поёт в группе "Иванушки International". Неловкий момент возник в очередном выпуске шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" на телеканале "Россия".

На программу пришли солисты некогда популярного коллектива Кирилл Туриченко и Кирилл Андреев. Басков тут же поинтересовался, почему нет третьего из "Иванушек", которого поклонники знают как Рыжего. Исполнители ответили, что он заболел и не смог появиться на сцене. Тогда Басков решил, что группа без Григорьева-Апполонова будет выглядеть блёкло, и тут же сымитировал его речь.

"На самом деле сейчас все узнали, о чём говорит Рыжий уже 29 лет", — пошутил Туриченко.

Однако Басков попросил не сравнивать его с музыкантом и даже вспомнил, что Григорьев-Апполонов часто сам его называет коллегой, но оперному певцу такое не по душе. "Я рэпом не занимаюсь", — объяснил он, намекнув, что Рыжий в "Иванушках" отвечал только за речитатив, а не пение.

Ранее певец Николай Басков рассказал, что предпочитает девушек, за которых приходится долго бороться, потому что его огненная натура требует постоянной подпитки. Артист сравнил себя с костром.

Авторы Татьяна Миссуми