"Я как костёр": Неженатый Басков раскрыл, какие девушки ему нравятся Басков рассказал, что предпочитает труднодоступных девушек и "гостевой брак" 18 января, 09:39 Николай Басков. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певец Николай Басков рассказал, что предпочитает девушек, за которых приходится долго бороться, потому что его огненная натура требует постоянной подпитки. В интервью продюсеру Арману Давлетярову, опубликованному на его ютуб-канале, артист сравнил себя с костром.

"Я страстная, увлекающаяся натура. Я как костёр, если в него не подбрасывать дрова, то постепенно пыл начинает уходить", — пояснил Басков.

Певец добавил, что "трудные" девушки всегда требуют от партнёра совершенства, а это прекрасный стимул развиваться и становиться лучше. При этом Басков признался, что чаще ему попадаются красивые простушки, с которыми не удаётся построить долгих отношений.

Также исполнитель отметил, что он не может долго жить с возлюбленной, ему требуется личное пространство. Поэтому "гостевой брак" стал бы идеальным вариантом, заключил 47-летний артист.

Ранее Лайф раскрыл, какие пластические операции сделал Басков. Так, овал лица певца стал более чётким, на подбородке появилась ямочка, бросаются в глаза углы нижней челюсти.

Авторы Татьяна Миссуми