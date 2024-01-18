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"Я как костёр": Неженатый Басков раскрыл, какие девушки ему нравятся

Басков рассказал, что предпочитает труднодоступных девушек и "гостевой брак"

18 января, 09:39
Николай Басков. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Николай Басков. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певец Николай Басков рассказал, что предпочитает девушек, за которых приходится долго бороться, потому что его огненная натура требует постоянной подпитки. В интервью продюсеру Арману Давлетярову, опубликованному на его ютуб-канале, артист сравнил себя с костром.

"Я страстная, увлекающаяся натура. Я как костёр, если в него не подбрасывать дрова, то постепенно пыл начинает уходить", — пояснил Басков.

Певец добавил, что "трудные" девушки всегда требуют от партнёра совершенства, а это прекрасный стимул развиваться и становиться лучше. При этом Басков признался, что чаще ему попадаются красивые простушки, с которыми не удаётся построить долгих отношений.

Также исполнитель отметил, что он не может долго жить с возлюбленной, ему требуется личное пространство. Поэтому "гостевой брак" стал бы идеальным вариантом, заключил 47-летний артист.

Суд усмотрел гей-пропаганду в клипе Баскова, где он выступает в образе Цезаря
Суд усмотрел гей-пропаганду в клипе Баскова, где он выступает в образе Цезаря

Ранее Лайф раскрыл, какие пластические операции сделал Басков. Так, овал лица певца стал более чётким, на подбородке появилась ямочка, бросаются в глаза углы нижней челюсти.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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