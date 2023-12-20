Суд усмотрел гей-пропаганду в клипе Баскова, где он выступает в образе Цезаря

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Суд оштрафовал телеканал на 1 млн рублей за гей-пропаганду в клипе Баскова

20 декабря, 11:11
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<p>Песня "Странник" впервые появилась в альбоме Николая Баскова "Игра" в 2016 году. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов</p>

Песня "Странник" впервые появилась в альбоме Николая Баскова "Игра" в 2016 году. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Таганский суд Москвы выписал штраф развлекательно-познавательному телеканалу "Точка ТВ" за демонстрацию клипа на песню Николая Баскова "Странник". В нём контролирующие органы усмотрели признаки ЛГБТ*-пропаганды.

В постановлении сказано, что развитие отношений лирического героя Баскова в указанном клипе происходит на фоне "атмосферы гедонизма и разврата", что реализуется в том числе с помощью "неоднократных сцен невербального чувственного взаимодействия двух лиц одного биологического пола". Сам исполнитель примерил на себя образ императора Юлия Цезаря и меланхолично разгуливает по своему дворцу, где тем временем происходит настоящая оргия с наложницами в роскошных интерьерах императорского дворца. Телеканал поймали на том, что 14 июля 2023 года, в 17 часов 49 минут в эфир показали клип на песню "Странник" без плашки "18+", что в соответствии с ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ карается штрафом в 1 миллион рублей.

Верховный суд запретил экстремистскую деятельность под прикрытием ЛГБТ*

Верховный суд запретил экстремистскую деятельность под прикрытием ЛГБТ*

Ранее Лайф сообщал, что уже другой суд, в Санкт-Петербурге, усмотрел гей-пропаганду в демонстрации женских рук в клипе Сергея Лазарева. Музыкальный телеканал "Айва ТВ" оштрафовали за данное нарушение на 500 тысяч рублей, а сам исполнитель удалил клип с официальных площадок. Речь идёт о клипе на песню "Так красиво", который был выпущен ещё в 2017 году.

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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