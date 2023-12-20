Суд усмотрел гей-пропаганду в клипе Баскова, где он выступает в образе Цезаря

В постановлении сказано, что развитие отношений лирического героя Баскова в указанном клипе происходит на фоне "атмосферы гедонизма и разврата", что реализуется в том числе с помощью "неоднократных сцен невербального чувственного взаимодействия двух лиц одного биологического пола". Сам исполнитель примерил на себя образ императора Юлия Цезаря и меланхолично разгуливает по своему дворцу, где тем временем происходит настоящая оргия с наложницами в роскошных интерьерах императорского дворца. Телеканал поймали на том, что 14 июля 2023 года, в 17 часов 49 минут в эфир показали клип на песню "Странник" без плашки "18+", что в соответствии с ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ карается штрафом в 1 миллион рублей.