Сергей Лазарев удалил клип, в котором суд усмотрел пропаганду ЛГБТ*

С ютуб-канала российского поп-исполнителя Сергея Лазарева пропал клип на песню "Так красиво". Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга усмотрел в нём пропаганду ЛГБТ*.

Клип на песню "Так красиво" был выпущен ещё в 2017 году. С сегодняшнего дня ролик не доступен ни в официальном YouTube-канале Лазарева, ни на его сайте. За семь лет данное видео набрало более шести миллионов просмотров.

Как рассказывал Лайф, накануне петербургский суд оштрафовал на 500 тысяч рублей музыкальный телеканал "Айва ТВ" за показ клипа Лазарева "Так красиво" в августе и сентябре этого года. Речь идёт о фрагменте, где показаны соприкасающиеся кисти двух женщин. В итоге суд посчитал, что в видео содержится пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.