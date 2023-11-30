Новый статус ЛГБТ* в России назвали логичной защитой конституционных ценностей

Решение Верховного суда РФ запретить экстремистскую деятельность под прикрытием ЛГБТ* является логичным и обоснованным решением. Об этом сообщил завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко.

"Нужно отличать частную жизнь граждан, куда, конечно, мы не вмешиваемся, от идеологии. Проблема такого рода организаций в том, что они пытаются действовать исходя не из защиты частной жизни каких-то людей, а исходя именно из попыток навязать нашему обществу идеологию, которая нам чужда и которая противоречит нашим конституционным ценностям", — передаёт слова эксперта РАПСИ.

С точки зрения закона, объясняет специалист, попытка навязать ценности, которые отличаются от конституционных, трактуется законом как экстремистская деятельность, так как граждане не должны испытывать на себе давление от этой идеологии.

Головко добавил, что для запрета деятельности какой-либо из организаций их официальная регистрация не нужна, потому что "сама сущностная деятельность может быть признана экстремистской вне зависимости от её правового выражения".

Ранее Лайф писал, что Верховный суд России вынес решение о признании международного общественного движения ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории страны. Решение суда уже вступило в силу.