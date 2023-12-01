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Суд усмотрел гей-пропаганду в демонстрации женских рук в клипе Сергея Лазарева

В Петербурге суд оштрафовал канал "Айва ТВ" за ЛГБТ*-пропаганду в клипе Лазарева

1 декабря, 15:41
<p>Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Музыкальный телеканал "Айва ТВ" оштрафовали на 500 тысяч рублей за признаки ЛГБТ*-пропаганды в клипе певца Сергея Лазарева. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Поводом для разбирательств стал клип на композицию "Так красиво", а видеоряд, в котором усмотрели нарушение закона, представлял собой "последовательную смену кадров, демонстрирующих взаимодействующие кисти рук".

"Индивидуальные особенности (волосяной покров, форма ногтевой пластины, маникюр, украшения) позволяют их воспринимать как принадлежащие двум разным людям одного пола, то есть потенциально воспринимающиеся как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения", — сказано в постановлении суда.

Из материалов следует, что клип был показан в эфире дважды — в августе и сентябре 2023 года, причём во втором случае он демонстрировался около пяти часов утра.

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Ранее Лайф писал, что Верховный суд России вынес решение о признании международного общественного движения ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории страны. Решение суда уже вступило в силу.

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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