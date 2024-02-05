Басков еле "отмазался" от предложения сделать ребёнка богатой поклоннице

Народному артисту России Николаю Баскову предлагали зачать ребёнка богатой поклоннице за денежное вознаграждение. Этой историей певец поделился в программе "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

Музыкант рассказал, что одно время его осаждала очень состоятельная фанатка, у которой была мечта родить от единственного на всю страну "натурального блондина". По его словам, поведение этой женщины очень напоминало одержимость.

"Очень сильно меня прессовала. Я отмазался, сказал, что у меня с брюнетками не очень. Она говорит: "Я перекрашусь". Мне кажется, это было какое-то помешательство", — вспомнил певец.

Причём он добавил, что это не единственный случай, когда ему поступали предложения интима от поклонников. Раньше его часто караулили в ресторанах и гостиницах после концертов и прочих мероприятий. Сейчас, по его словам, поклонники ограничиваются лишь намёками и сообщениями в мессенджерах и соцсетях.