Басков еле "отмазался" от предложения сделать ребёнка богатой поклоннице
Басков признался, что поклонница предлагала ему зачать ребёнка за деньги
Николай Басков. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Народному артисту России Николаю Баскову предлагали зачать ребёнка богатой поклоннице за денежное вознаграждение. Этой историей певец поделился в программе "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.
Музыкант рассказал, что одно время его осаждала очень состоятельная фанатка, у которой была мечта родить от единственного на всю страну "натурального блондина". По его словам, поведение этой женщины очень напоминало одержимость.
"Очень сильно меня прессовала. Я отмазался, сказал, что у меня с брюнетками не очень. Она говорит: "Я перекрашусь". Мне кажется, это было какое-то помешательство", — вспомнил певец.
Причём он добавил, что это не единственный случай, когда ему поступали предложения интима от поклонников. Раньше его часто караулили в ресторанах и гостиницах после концертов и прочих мероприятий. Сейчас, по его словам, поклонники ограничиваются лишь намёками и сообщениями в мессенджерах и соцсетях.
Ранее Басков рассказывал, что ему нравятся девушки, за которых нужно долго бороться, потому что его пламенный темперамент нуждается в постоянной подпитке. Певец пояснил, что "трудные" дамы всегда требуют от партнёра совершенства, а это прекрасный стимул развиваться и становиться лучше.