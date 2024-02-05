Регион

Уведомления отключены

5 февраля, 13:53

Басков еле "отмазался" от предложения сделать ребёнка богатой поклоннице

Басков признался, что поклонница предлагала ему зачать ребёнка за деньги

Николай Басков. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Николай Басков. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Народному артисту России Николаю Баскову предлагали зачать ребёнка богатой поклоннице за денежное вознаграждение. Этой историей певец поделился в программе "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

Музыкант рассказал, что одно время его осаждала очень состоятельная фанатка, у которой была мечта родить от единственного на всю страну "натурального блондина". По его словам, поведение этой женщины очень напоминало одержимость.

"Очень сильно меня прессовала. Я отмазался, сказал, что у меня с брюнетками не очень. Она говорит: "Я перекрашусь". Мне кажется, это было какое-то помешательство", вспомнил певец.

Причём он добавил, что это не единственный случай, когда ему поступали предложения интима от поклонников. Раньше его часто караулили в ресторанах и гостиницах после концертов и прочих мероприятий. Сейчас, по его словам, поклонники ограничиваются лишь намёками и сообщениями в мессенджерах и соцсетях.

Критик Соседов счёл Баскова идеальной заменой вырезанному из эфира Киркорову
Критик Соседов счёл Баскова идеальной заменой вырезанному из эфира Киркорову

Ранее Басков рассказывал, что ему нравятся девушки, за которых нужно долго бороться, потому что его пламенный темперамент нуждается в постоянной подпитке. Певец пояснил, что "трудные" дамы всегда требуют от партнёра совершенства, а это прекрасный стимул развиваться и становиться лучше.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Николай Басков
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров