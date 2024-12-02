Эти 4 киноляпа в «Операции "Ы"» Гайдай бессовестно пропустил, и никто не замечал их почти 60 лет

Фильм Леонида Гайдая «Операция "Ы" или другие приключения Шурика» — это классика советского кинематографа, любимая многими поколениями зрителей. Однако мало кто задумывается, что некоторые очевидные киноляпы вместо того, чтобы испортить впечатление от фильма, стали его неотъемлемой частью, так сказать своеобразной изюминкой. Сегодня мы обратим внимание на некоторые из этих «ошибок», попробуем понять, почему они не только не раздражают зрителей, но и добавляют фильму обаяния и шарма, превращаясь в любимые и узнаваемые детали неповторимой атмосферы гайдаевской комедии.

Подмена бутылки у Балбеса

Киноляп с Балбесом и водкой. Фото © Фильм «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Яков Костюковский, Морис Слободской / YouTube / Киноконцерн «Мосфильм»

Мало кто знает, но в культовой комедии Гайдая «Операция «Ы»» скрывается истинный кладезь кинематографических сокровищ, невольно созданных, но ставших неотъемлемой частью очарования фильма. Взять, к примеру, сцену с Балбесом в исполнении актёра СССР Юрия Никулина. Представьте: он, ловкач и пройдоха, спрятал украденную бутылку водки во внутренний карман, а затем, в следующей сцене, пронзённый шпагой Шурика герой выпускает из себя не кровь, а рубиново-красную струю.

Водка вдруг превратилась в вино. Фото © Фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Яков Костюковский, Морис Слободской / YouTube / Киноконцерн «Мосфильм»

И он, и зрители первое мгновение были уверены — это кровь! Лишь извлечение из кармана разбитой бутылки, на этот раз с вином, а не с водкой, проливает свет на эту красную жидкость. Это не просто ляп — это гениальная, незапланированная шутка, доказывающая, что даже непреднамеренные ошибки в руках настоящего мастера превращаются в бриллианты комедийного жанра, добавляя фильму уникальный, неповторимый шарм.

Меняющий цвет абажур и чудо-кошка

Внимание на задний фон. Фото © Фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Яков Костюковский, Морис Слободской / YouTube / Киноконцерн «Мосфильм»

Внимательный зритель заметит ещё один киноляп — забавную трансформацию декораций на рынке в сцене с Балбесом: крупный план демонстрирует красный абажур, но стоит камере чуть отдалиться, как он, словно по волшебству, превращается в жёлтый. Это не просто небрежность, а забавное мистическое преображение, присущее только миру гайдаевских комедий.

Заметили, что абажур стал жёлтым вместо красного? Фото © Фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Яков Костюковский, Морис Слободской / YouTube / Киноконцерн «Мосфильм»

А уж таинственное появление и исчезновение статуэтки кошки рядом с Никулиным — это не столько ляп, сколько игривый кивок зрителю, забавное дополнение к и без того яркому действу. Эта кошка-талисман, кстати, пережила своего экранного хозяина: спустя десять лет она мелькнула в фильме «Не может быть!», будто бы прошедшая суровую школу киношной жизни. Непреднамеренный юмор и скрытые пасхалки — это ещё одна изюминка волшебного мира Гайдая, которые делают его фильмы вечными.

Ловкость рук и никакого мошенничества

Балбес с кошкой-копилкой. Фото © Фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Яков Костюковский, Морис Слободской / YouTube / Киноконцерн «Мосфильм»

И снова оживлённый рынок, где Балбес взаимодействует с кошкой-копилкой. Дети, покупающие леденцы, бросают монетки в щель, не подозревая о секрете: на самом деле это не копилка, а изобретательный механизм, позволяющий Балбесу незаметно перенаправлять деньги в свой карман. Однако неловкое движение выдаёт мошенника: уронив монетку, он ненароком демонстрирует дыру на штанах.

А потом Балбес палит свою схему, как обманывал людей. Фото © Фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Яков Костюковский, Морис Слободской / YouTube / Киноконцерн «Мосфильм»

Но, как и исчезновение самого героя Никулина в других сценах, дыра так же таинственно пропадает, оставляя зрителя в недоумении и смехе. И это не просто ляп, это виртуозная игра Гайдая с вашим вниманием, подчёркивающая неуловимость и комичность персонажа.