Фильм «Приключения Паддингтона 3» возглавил кинопрокат в России

Третья часть приключений медвежонка Паддингтона, снятая британским режиссёром Дагалом Уилсоном, с триумфом возглавила кинопрокат в России и странах СНГ. За первые выходные после премьеры, с 28 ноября по 1 декабря, фильм «Приключения Паддингтона 3» собрал 253,9 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.

Сюжет новой части переносит зрителей в Перу, куда Паддингтон отправляется вместе с семьёй Браун в поисках своей тёти Люси. Приключения медвежонка и его друзей разворачиваются на фоне живописных пейзажей Амазонки, где герои сталкиваются с множеством загадок и испытаний.

«Приключения Паддингтона 3» — это первый фильм во франшизе за семь лет. Предыдущие картины вышли в 2014 и 2017 годах. Серия фильмов уже успела завоевать сердца зрителей.

На втором месте в прокате оказалась анимационная лента «Моана 2», собравшая 189,5 миллиона рублей в странах СНГ, за исключением России и Белоруссии. Третью строчку заняла российская комедия «Один день в Стамбуле» режиссёра Авета Оганесяна с кассовыми сборами в размере 86,5 миллиона рублей. Фильм рассказывает о четверых друзьях, которые собираются на яхте покойного друга, чтобы почтить его память, но сталкиваются с неожиданными трудностями.

Четвёртое место досталось драме «Любовь Советского Союза», снятой Никитой Высоцким, Ильёй Лебедевым и Дмитрием Иосифовым. Картина, повествующая о жизни и карьере молодой советской актрисы Галины Лактионовой, собрала 50 миллионов рублей. Пятерку лидеров замыкает комедия «Манюня: Приключения в деревне» режиссёра Дениса Гуляра, собравшая 38,3 миллиона рублей.