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2 декабря, 05:00

Тест: Ваша молодость точно прошла в нулевые, если ответите на все вопросы по «Не родись красивой»

Наизусть помните песню «Если в сердце живёт любовь»? Тогда мы знаем, чем вы занимались в 2005 году!

Легендарный сериал «Не родись красивой» вышел на экраны в середине нулевых и с первой же серии обрёл невероятную популярность. Зрители всей страны следили за драматичной историей Кати Пушкарёвой, обсуждали каждый неожиданный поворот и с нетерпением ждали магического перевоплощения умной и образованной главной героини в настоящую красавицу. С долгожданного финала прошло уже более 15 лет, но у многих до сих пор возникают тёплые чувства при виде любимых персонажей. Но так ли хорошо вы помните детали? Давайте проверим!

Хотите с одного лишь взгляда проходить успешно собеседования и устроиться на работу мечты? Для этого нужно хорошо разбираться в стиле и уметь подбирать луки под определённый повод! Мы написали подробный гайд и рассказали, какие виды дресс-кода бывают, чем они отличаются и где уместны. Вы на одном шаге от того, чтобы стать Катей Пушкарёвой, если не отгадаете фильм СССР по кадру с маникюром!

В кино зубрилы, а в жизни — настоящие стиляги: как выглядят звёзды, игравшие ботаников
В кино зубрилы, а в жизни — настоящие стиляги: как выглядят звёзды, игравшие ботаников
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Коллаж © Life.ru, фото © Kinopoisk.ru, © Kinopoisk.ru, © Freepik

Виктория Мишинкина
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