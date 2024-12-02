Тест: Ваша молодость точно прошла в нулевые, если ответите на все вопросы по «Не родись красивой»
Наизусть помните песню «Если в сердце живёт любовь»? Тогда мы знаем, чем вы занимались в 2005 году!
Легендарный сериал «Не родись красивой» вышел на экраны в середине нулевых и с первой же серии обрёл невероятную популярность. Зрители всей страны следили за драматичной историей Кати Пушкарёвой, обсуждали каждый неожиданный поворот и с нетерпением ждали магического перевоплощения умной и образованной главной героини в настоящую красавицу. С долгожданного финала прошло уже более 15 лет, но у многих до сих пор возникают тёплые чувства при виде любимых персонажей. Но так ли хорошо вы помните детали? Давайте проверим!
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