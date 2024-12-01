7 несчастливых женских имён, которыми ни в коем случае нельзя называть девочку в 2025 году

Наверняка вы сталкивались с подобным феноменом: обладатели некоторых имён как будто бы легко и непринуждённо идут по жизни, в то время как на долю других выпадают только беды и несчастья. Представляем вам семь несчастливых женских имён, девочкам и женщинам с которыми, вероятно, будет нелегко в 2025 году.

Женское имя Ирина

Имя Ирина в переводе с древнегреческого значит «мир» и «спокойствие». Фото © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

Слово, от которого произошло имя Ирина, в переводе с древнегреческого языка означает «мир» или «спокойствие». Несмотря на позитивные оттенки значения этого имени, часто Иры сталкиваются с серьёзными жизненными трудностями. А ещё они нередко отличаются трудным, несговорчивым характером, и это прямо влияет на их отношения с людьми.

Женское имя Наталья

Наталья происходит от латинского natalis, что в переводе означает «родной», «относящийся к рождению». Натальи часто становятся жертвами вероломства окружающих: им трудно установить близкие или доверительные отношения, во многом потому, что Наташи сразу видят лицемерие собеседника и не спешат «вестись» на красивую лесть.

Женское имя Татьяна

Имя Татьяна происходит от древнегреческого слова tatto, что означает «учреждать» или «устраивать». Татьяны обычно высоко работоспособны, но очень требовательны к окружающим, и это может сыграть с ними злую шутку: атмосфера напряжённости, выгорание и стресс — частые спутники Татьян.

Женское имя Ольга

Значение имени Ольга — «значимый», «светлый». Фото © Shutterstock / FOTODOM / StoryTime Studio

Имя Ольга имеет чёткие древнеславянские корни. Оно происходит от слова «вольга», которое в переводе означает «значимый», «светлый». Женщины, наречённые именем Ольга, обычно обладают несгибаемым характером, и это может привести к ряду проблем в коммуникации с окружающим миром и людьми в нём. Их внутренняя сила будет вызывать много зависти, с которой, к сожалению, придётся считаться.

Женское имя Вера

Имя пришло в русскую традицию тоже из древнегреческого языка. Вера означает «верная», но, несмотря на это качество, она всё же рискует столкнуться с некоторыми проблемами. Веры обычно очень целеустремлённые, а твёрдость характера позволяет им преодолевать препятствия, но такие качества не всегда гарантируют стопроцентное счастье.

Женское имя Надежда

Имя Надежда — это тоже дословный перевод на древнеславянский язык древнегреческого слова, означающего то же самое понятие. Надежды очень часто властные и гордые, и это часто усложняет их жизненный путь. А ещё, говорят, они рискуют остаться одинокими.

Женское имя Любовь

Любовь — имя, которое пришло из раннехристианской традиции. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Любовь, несмотря на позитивное значение имени, тоже может столкнуться с неприятностями и неудачами в 2025 году. Этим именем называли раннехристианскую святую, казнённую императором Адрианом вместе со всей семьёй, поэтому отношение к такому имени может быть двойственным у разных людей.