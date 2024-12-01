Тест: Даже учитель истории не отгадает все 7 шокирующих фактов о русских правителях
Кто завоёвывал новые территории, а по выходным устраивал шоу карликов? Конечно, великие руководители нашей страны! Удивлены? Дальше ещё интереснее!
История России изобилует яркими и порой неожиданными страницами, которые оставили свой след в судьбе не только страны, но и всего мира. Российские цари и императоры — это не просто правители, а личности с уникальными судьбами, эксцентричными привычками и редкими увлечениями. В школе мы знакомимся с основными фактами о них: кто был великим реформатором, а кто — полководцем, но часто упускаем из виду более глубокие и занимательные моменты их жизни. Предлагаем сегодня погрузиться в биографию великих правителей и попробовать отгадать действительно шокирующие хобби и привычки!
Переняли от Ивана Грозного интерес к астрологии и изучению тайн Вселенной? Ловите подборку 10 лучших фильмов о космосе на любой вкус: от земных драм до галактических одиссей! Режиссёры всех стран хотят запечатлеть в фильмах историю и значимые события своей Родины. «Великолепный век» — настоящая энциклопедия личной жизни султана Сулеймана, которая покорила сердца зрителей всего мира. Докажите свою любовь к сериалу — попробуйте отгадать, кому из героев принадлежат эти фразы!
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Коллаж © Life.ru, фото © Шедеврум, © Wikipedia / Шарль Андре Ван Лоо, Натье Жан-Марк