Тест: Даже учитель истории не отгадает все 7 шокирующих фактов о русских правителях

История России изобилует яркими и порой неожиданными страницами, которые оставили свой след в судьбе не только страны, но и всего мира. Российские цари и императоры — это не просто правители, а личности с уникальными судьбами, эксцентричными привычками и редкими увлечениями. В школе мы знакомимся с основными фактами о них: кто был великим реформатором, а кто — полководцем, но часто упускаем из виду более глубокие и занимательные моменты их жизни. Предлагаем сегодня погрузиться в биографию великих правителей и попробовать отгадать действительно шокирующие хобби и привычки!