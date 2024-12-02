Тест: Только 1% населения сможет правильно ответить на все 7 вопросов о сериале «Клон»
Пока молодёжь при слове «клонирование» вспоминает современные боевики и фантастику, нежные женские души сразу же воссоздают образ Лео из «Клона». А на чьей стороне вы?
В начале нулевых «Клон» разбил не одно женское сердце! Неожиданные повороты, скандалы, интриги и расставания сделали сериал настоящим культурным феноменом начала нулевых и оставили след в сердцах зрителей по всему миру. Среди подруг могли возникать настоящие ссоры при вопросе «Лукас или Саид?», а интерес к Бразилии и Марокко вырос в несколько раз. Готовы ли вы вновь погрузиться в легендарную сагу о любви и вспомнить важные детали?
До сих пор восхищаетесь любовной линией «Клона» и тоже мечтаете однажды встретить вторую половинку? Тогда вам срочно нужно узнать свою судьбу по линии сердца, ведь есть шанс остаться в одиночестве! С драматизмом бразильских сериалов могут посоревноваться только турецкие мелодрамы. Этот тест на знание цитат из «Великолепного века» сможет пройти только настоящая Хюррем!
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Коллаж © Life.ru, © Kinopoisk.ru, © kino-teatr.ru, © Кадр из сериала «Клон», режиссёры Тереза Лампрея, Жайме Монжардим, Марио Марсио Бандарра и др., сценарист Глория Перес / Kinopoisk.ru