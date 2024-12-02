Тест: Только 1% населения сможет правильно ответить на все 7 вопросов о сериале «Клон»

В начале нулевых «Клон» разбил не одно женское сердце! Неожиданные повороты, скандалы, интриги и расставания сделали сериал настоящим культурным феноменом начала нулевых и оставили след в сердцах зрителей по всему миру. Среди подруг могли возникать настоящие ссоры при вопросе «Лукас или Саид?», а интерес к Бразилии и Марокко вырос в несколько раз. Готовы ли вы вновь погрузиться в легендарную сагу о любви и вспомнить важные детали?