Главная изюминка Балбеса: Тогда Никулин горел от стыда, а сейчас это делают все женщины

В начале 60-х Леонида Гайдая зацепил газетный фельетон о браконьерской троице — двух Николаях и Гавриле с их четвероногим компаньоном, Барбосом. Газетные карикатуры изображали Гаврилу как здоровяка, а его подельников — как две капли воды похожими на Юрия Никулина. Эта встреча с журналистской зарисовкой и определила будущее картин «Пса Барбоса и необычного кросса». Гайдай, словно скульптор, разделил образ одного Николая на два: Трус достался Вицину, а вот Балбес... Балбес мог быть не только Никулиным!

Как Никулина выбирали на роль Балбеса. Фото © Фильм «Пёс Барбос и необычный кросс», режиссёр Леонид Гайдай, сценарий: Степан Олейник / Kinopoisk

Ходят легенды, что Юрий Владимирович изначально был режиссёром «назначен» на роль одного из жуликоватых браконьеров. Сам Никулин утверждал, что Гайдай, увидев его на съёмочной площадке, воскликнул: «Балбеса искать больше не нужно!» Но всё же Сергей Филиппов и Борис Новиков тоже проходили пробы. Однако сам Гайдай хотел удержать именно Никулина, из-за чего даже подстраивал съёмки под его цирковые выступления, чтобы актёру было удобно.

Но на какие жертвы пришлось пойти Никулину, чтобы оказаться именно таким Балбесом, какого в нём увидел знаменитый советский режиссёр Гайдай! Создание незабываемого образа персонажа — это всегда искусство, требующее от гримёров не только технического мастерства, но и фантазии. В случае с комическим героем Балбесом перед гримёрами стояла задача сделать его образ максимально глупым и легкомысленным.

Главная особенность Балбеса, которую в 2024 году активно используют женщины. Фото © Фильм «Самогонщики», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Константин Бровин / Kinopoisk

Чтобы достичь этого эффекта, было решено использовать длинные накладные ресницы, которые в то время не пользовались такой популярностью среди женщин, как сейчас. Этот акцент на глазах привносил во внешний вид Балбеса некий комичный элемент, что прекрасно сочеталось с его характером.

Клея накладные ресницы на глаза Никулина, гримёры стремились подчеркнуть всю абсурдность происходящего. Эти ресницы не только увеличивали выразительность взгляда, но и добавляли элемент сюрреализма, который придавал Балбесу особую харизму. В некоторых сценах актёр специально хлопал ими, что усиливало эффект неуклюжести и наивности его персонажа. В сочетании с красноватым носом, который также стал отличительной фишкой образа, этот приём создавал свою уникальную атмосферу в комедии.

Главная фишка образа Балбеса Никулина. Фото © Фильм «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценарий: Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk