Рэпер Machine Gun Kelly отреагировал на новость о беременности Меган Фокс

Известный музыкант и актёр Machine Gun Kelly впервые подтвердил слухи о беременности своей возлюбленной, актрисы Меган Фокс. 34-летний артист поделился радостной новостью, одновременно анонсировав работу над новым альбомом.

«На следующей неделе я уединюсь в пустыне, чтобы начать работу над альбомом с нуля. Поток вдохновения откроется, и мы достигнем цели в мгновение ока. Не переживайте, ведь вскоре я снова стану отцом!» — написал музыкант в соцсетях. Это будет его второй ребёнок: первая дочь Кейси родилась, когда ему было всего 18 лет.

Несмотря на то, что до родов ещё далеко, фанаты артиста высказывают сомнения по поводу его выбора уединиться в пустыне в столь важный период. Однако Меган Фокс, не обращая внимания на критику, недавно продемонстрировала округлившийся животик, появившись на улицах Лос-Анджелеса в прозрачном платье. Актриса станет мамой в четвёртый раз: у неё уже есть трое детей от бывшего мужа Брайана Остина Грина — Ной, Бодхи и Джорни. Пару лет назад Меган Фокс и Machine Gun Kelly сообщали, что у актрисы был выкидыш.

Меган Фокс родилась 16 мая 1986 года в Ок-Ридже, Теннесси, и начала свою карьеру в индустрии развлечений с небольших ролей в телесериалах. Настоящий прорыв для Фокс случился в 2007 году с выходом блокбастера «Трансформеры», где она сыграла роль Микаэлы Бейнс. Помимо актёрской деятельности, она также стала иконой стиля и часто появляется на обложках модных журналов. Её смелые и порой экстравагантные образы вдохновляют многих поклонников по всему миру.

В последние годы Меган активно занимается благотворительностью и поддерживает различные экологические инициативы. Она также является матерью троих детей и часто делится своими взглядами на воспитание и семейные ценности в интервью.

Новости о беременности Меган и планах Machine Gun Kelly вызвали бурю обсуждений в социальных сетях. Многие поклонники поддерживают пару и отмечают, что музыка и семья — это важные части жизни артиста, которые вдохновляют его на новые достижения.