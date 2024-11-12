«Добро пожаловать обратно»: Меган Фокс объявила о беременности после выкидыша
Меган Фокс опубликовала фото с животом и объявила о четвёртой беременности
Меган Фокс объявила о беременности. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meganfox
Актриса Меган Фокс ждёт четвертого ребёнка. Радостной новостью она поделилась в социальных сетях, опубликовав необычное фото и положительный тест на беременность.
«Ничто никогда не теряется на самом деле. Добро пожаловать обратно», — написала актриса, намекая на случившийся выкидыш.
Для Меган Фокс это уже четвёртый ребёнком, тогда как для её партнёра — рэпера Machine Gun Kelly — второй. Пара начала свои отношения в 2020 году и помолвилась в 2022-м, однако их союз пережил много сложностей, включая несколько разрывов. В июле 2024 года они вновь подтвердили своё воссоединение. Кроме того, у Меган Фокс есть трое детей от её бывшего супруга, актёра Остина Грина.
Ранее Life.ru сообщал, что австралийская актриса и продюсер Марго Робби впервые стала мамой. По информации источника, роды прошли благополучно. Накануне муж актрисы, Том Акерли, был замечен в одном из магазинов Лос-Анджелеса, покупая детские принадлежности.