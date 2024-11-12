«Добро пожаловать обратно»: Меган Фокс объявила о беременности после выкидыша

Для Меган Фокс это уже четвёртый ребёнком, тогда как для её партнёра — рэпера Machine Gun Kelly — второй. Пара начала свои отношения в 2020 году и помолвилась в 2022-м, однако их союз пережил много сложностей, включая несколько разрывов. В июле 2024 года они вновь подтвердили своё воссоединение. Кроме того, у Меган Фокс есть трое детей от её бывшего супруга, актёра Остина Грина.