Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 20:28

Актриса Марго Робби родила первенца

Daily Mail: 34-летняя актриса Марго Робби родила первенца

Марго Робби и её супруг Том Акерли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alpha_meows

Марго Робби и её супруг Том Акерли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alpha_meows

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби впервые стала мамой. Как сообщил таблоид Daily Mail, 34-летняя звезда родила сына 17 октября. Сведения о рождении ребёнка пара старается не афишировать.

В материале отмечается, что «бабушки и дедушки» уже готовятся вылететь в Лос-Анджелес, чтобы встретить своего внука.

По информации источника, роды прошли благополучно. Накануне муж актрисы, Том Акерли, был замечен в одном из магазинов Лос-Анджелеса, покупая детские принадлежности.

Звезда фильма «Барби» стала лицом легендарного парфюма Chanel
Звезда фильма «Барби» стала лицом легендарного парфюма Chanel

О том, что актриса беременна от Тома Акерли, стало известно в июле. Тогда несколько источников подтвердили, что семейная пара ждёт первенца. Напомним, их отношения начались в 2013 году, спустя три года они поженились.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Марго Робби
  • США
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar