Актриса Марго Робби родила первенца
Daily Mail: 34-летняя актриса Марго Робби родила первенца
Марго Робби и её супруг Том Акерли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alpha_meows
Австралийская актриса и продюсер Марго Робби впервые стала мамой. Как сообщил таблоид Daily Mail, 34-летняя звезда родила сына 17 октября. Сведения о рождении ребёнка пара старается не афишировать.
В материале отмечается, что «бабушки и дедушки» уже готовятся вылететь в Лос-Анджелес, чтобы встретить своего внука.
По информации источника, роды прошли благополучно. Накануне муж актрисы, Том Акерли, был замечен в одном из магазинов Лос-Анджелеса, покупая детские принадлежности.
О том, что актриса беременна от Тома Акерли, стало известно в июле. Тогда несколько источников подтвердили, что семейная пара ждёт первенца. Напомним, их отношения начались в 2013 году, спустя три года они поженились.