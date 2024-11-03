Актриса Марго Робби родила первенца

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби впервые стала мамой. Как сообщил таблоид Daily Mail, 34-летняя звезда родила сына 17 октября. Сведения о рождении ребёнка пара старается не афишировать.

В материале отмечается, что «бабушки и дедушки» уже готовятся вылететь в Лос-Анджелес, чтобы встретить своего внука.

По информации источника, роды прошли благополучно. Накануне муж актрисы, Том Акерли, был замечен в одном из магазинов Лос-Анджелеса, покупая детские принадлежности.