Звезда фильма «Барби» стала лицом легендарного парфюма Chanel

В начале видео героиня Робби договаривается о встрече через текстовое сообщение, назначенной на 5.00 вечера. Затем девушка садится в кабриолет и направляется к своему возлюбленному. В этот момент молодой человек едет к ней на мотоцикле. Однако так как они не договорились о месте встречи, Робби и Элроди проезжают мимо друг друга по автостраде и приезжают друг к другу домой.