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20 октября, 14:52

Звезда фильма «Барби» стала лицом легендарного парфюма Chanel

Актриса Марго Робби снялась в рекламе парфюма Chanel No 5

Марго Роби. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ chanelofficial

Марго Роби. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ chanelofficial

Актриса Марго Робби снялась в новой рекламе культового парфюма Chanel No 5. 34-летняя звезда «Барби» сыграла влюбленную девушку на свидании, а её партнёром по съёмке стал 27-летний Джейкоб Элорди. Режиссёром двухминутного ролика выступил Лука Гуаданьино.

Реклама парфюма Chanel No 5. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ chanelofficial

В начале видео героиня Робби договаривается о встрече через текстовое сообщение, назначенной на 5.00 вечера. Затем девушка садится в кабриолет и направляется к своему возлюбленному. В этот момент молодой человек едет к ней на мотоцикле. Однако так как они не договорились о месте встречи, Робби и Элроди проезжают мимо друг друга по автостраде и приезжают друг к другу домой.

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Как ранее сообщал Life.ru, Марго Робби и её муж, продюсер Том Акерли, в скором времени станут родителями. Этот ребёнок станет первым для актрисы и её супруга. Напомним, что отношения пары начались в 2013 году, спустя три года они поженились.

Александра Мышляева
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