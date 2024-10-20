Звезда фильма «Барби» стала лицом легендарного парфюма Chanel
Актриса Марго Робби снялась в рекламе парфюма Chanel No 5
Марго Роби. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ chanelofficial
Актриса Марго Робби снялась в новой рекламе культового парфюма Chanel No 5. 34-летняя звезда «Барби» сыграла влюбленную девушку на свидании, а её партнёром по съёмке стал 27-летний Джейкоб Элорди. Режиссёром двухминутного ролика выступил Лука Гуаданьино.
Реклама парфюма Chanel No 5. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ chanelofficial
В начале видео героиня Робби договаривается о встрече через текстовое сообщение, назначенной на 5.00 вечера. Затем девушка садится в кабриолет и направляется к своему возлюбленному. В этот момент молодой человек едет к ней на мотоцикле. Однако так как они не договорились о месте встречи, Робби и Элроди проезжают мимо друг друга по автостраде и приезжают друг к другу домой.
Как ранее сообщал Life.ru, Марго Робби и её муж, продюсер Том Акерли, в скором времени станут родителями. Этот ребёнок станет первым для актрисы и её супруга. Напомним, что отношения пары начались в 2013 году, спустя три года они поженились.