Сюрприз от Энн Хэтэуэй: нас ждут съёмки новой части «Дневников принцессы»
Возрадуйтесь, поклонники талантливой Энн Хэтэуэй! Актриса подтвердила своё участие в новой части культового фильма «Дневники принцессы», который, по слухам, выйдет в 2025 году.
Накануне стало известно, что знаменитая актриса Энн Хэтэуэй примет участие в съёмках третьей части фильма «Дневники принцессы». Ранее на сайте Deadline сообщали о планах Disney по созданию новой части, однако информация о том, вернётся ли Хэтэуэй к своей прежней роли, оставалась неопределённой.
Режиссурой новой ленты займётся Адель Лим, а производство возглавит Дебра Мартин Чейз, которая также работала над предыдущими фильмами серии. Детали сюжета, полный актёрский состав, дата запуска производства и дата премьеры пока не объявлены.
Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annehathaway
Актриса опубликовала видео с фрагментами предыдущих фильмов в своих социальных сетях. На этих кадрах её героиня (15-летняя Мия) реагирует на признание о своём статусе принцессы. «Чудеса случаются! Сказка продолжается», — прокомментировала Энн. Напомним, первая часть картины «Дневники принцессы» вышла в 2001 году, а её продолжение увидело свет в 2004-м.
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ТАСС / AP / Evan Agostini