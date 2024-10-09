Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
9 октября, 09:00

Сюрприз от Энн Хэтэуэй: нас ждут съёмки новой части «Дневников принцессы»

Возрадуйтесь, поклонники талантливой Энн Хэтэуэй! Актриса подтвердила своё участие в новой части культового фильма «Дневники принцессы», который, по слухам, выйдет в 2025 году.

Накануне стало известно, что знаменитая актриса Энн Хэтэуэй примет участие в съёмках третьей части фильма «Дневники принцессы». Ранее на сайте Deadline сообщали о планах Disney по созданию новой части, однако информация о том, вернётся ли Хэтэуэй к своей прежней роли, оставалась неопределённой.

Режиссурой новой ленты займётся Адель Лим, а производство возглавит Дебра Мартин Чейз, которая также работала над предыдущими фильмами серии. Детали сюжета, полный актёрский состав, дата запуска производства и дата премьеры пока не объявлены.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annehathaway

Актриса опубликовала видео с фрагментами предыдущих фильмов в своих социальных сетях. На этих кадрах её героиня (15-летняя Мия) реагирует на признание о своём статусе принцессы. «Чудеса случаются! Сказка продолжается»,прокомментировала Энн. Напомним, первая часть картины «Дневники принцессы» вышла в 2001 году, а её продолжение увидело свет в 2004-м.

Ранее Life.ru рассказывал про неожиданную новость о разводе Канье Уэста с Бьянкой. Правда ли, что парочка больше не вместе или всё это лишь дешёвый трюк и пиар? Мнения экстрасенса и психолога о судьбе рэпера и модели оказались разными. А на чьей стороне вы?

Секрет на миллион: Жуков раскрыл, как 19 лет ему удавалось не ругаться с женой
Секрет на миллион: Жуков раскрыл, как 19 лет ему удавалось не ругаться с женой
Обложка ©

ТАСС / AP / Evan Agostini

Елизавета Терешкова
  • Wow
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров