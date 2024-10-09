Сюрприз от Энн Хэтэуэй: нас ждут съёмки новой части «Дневников принцессы»

Накануне стало известно, что знаменитая актриса Энн Хэтэуэй примет участие в съёмках третьей части фильма «Дневники принцессы». Ранее на сайте Deadline сообщали о планах Disney по созданию новой части, однако информация о том, вернётся ли Хэтэуэй к своей прежней роли, оставалась неопределённой.

Режиссурой новой ленты займётся Адель Лим, а производство возглавит Дебра Мартин Чейз, которая также работала над предыдущими фильмами серии. Детали сюжета, полный актёрский состав, дата запуска производства и дата премьеры пока не объявлены.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annehathaway

Актриса опубликовала видео с фрагментами предыдущих фильмов в своих социальных сетях. На этих кадрах её героиня (15-летняя Мия) реагирует на признание о своём статусе принцессы. «Чудеса случаются! Сказка продолжается», — прокомментировала Энн. Напомним, первая часть картины «Дневники принцессы» вышла в 2001 году, а её продолжение увидело свет в 2004-м.