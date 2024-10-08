Мать Уитни Хьюстон Сисси скончалась в 91 год
Уитни Хьюстон с матерью Сисси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Debby Wong
На 92 году жизни умерла мама покойной американской певицы Уитни Хьюстон Сисси. Последние несколько лет она страдала болезнью Альцгеймера и жила в одном из хосписов штата Нью-Джерси, где и встретила смерть. Об этом изданию Associated Press рассказали родные почившей.
Сисси Хьюстон стала известной задолго до популярности дочери. В 1960-х годах она сама была известной в США поп-исполнительницей и даже дважды становилась лауреатом премии «Грэмми».
«Сисси была сильной и выдающейся личностью. Женщина глубокой веры и убеждений, которая очень заботилась о семье, религии и обществе», — цитирует AP одну из родственниц Хьюстон-старшей.
Напомним, что сама Уитни Хьюстон скончалась в феврале 2012 года на 49-м году жизни. Поп-дива утонула в ванной, а позже в её крови были обнаружены и следы кокаина. Спустя три года при схожих обстоятельствах умерла и её единственная 22-летняя дочь Бобби Кристина Браун.