Мать Уитни Хьюстон Сисси скончалась в 91 год

На 92 году жизни умерла мама покойной американской певицы Уитни Хьюстон Сисси. Последние несколько лет она страдала болезнью Альцгеймера и жила в одном из хосписов штата Нью-Джерси, где и встретила смерть. Об этом изданию Associated Press рассказали родные почившей.

Сисси Хьюстон стала известной задолго до популярности дочери. В 1960-х годах она сама была известной в США поп-исполнительницей и даже дважды становилась лауреатом премии «Грэмми».