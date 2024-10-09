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9 октября, 08:21

Игорь Николаев поздравил дочку с днём рождения: «Вероничка! 9!»

Игорь Николаев с дочерью. Фото © VK / Игорь Николаев / Марина Голова

Игорь Николаев с дочерью. Фото © VK / Игорь Николаев / Марина Голова

8 октября дочери музыканта Игоря Николаева и певицы Юлии Проскуряковой исполнилось девять лет. Звёздные родители опубликовали в своих соцсетях фото с Вероникой и поздравили девочку.

Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. Фото © VK / Юлия Проскурякова / Марина Голова

Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. Фото © VK / Юлия Проскурякова / Марина Голова

В комментариях Веронику поздравили и коллеги её родителей: певец Марк Тишман, музыкант Денис Клявер и жена композитора Игоря Крутого Ольга.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поженились в 2010 году, Вероника родилась у пары через 5 лет. Дочь идёт по стопам отца: осенью 2023 года Вероника стала учиться в школе при консерватории, которую когда-то окончил и сам композитор.

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Игорь Николаев не забывает и про дочь от первого брака, ей 45 лет. После развода Елена Кудряшова — одноклассница и бывшая супруга музыканта — вместе с дочерью уехала в США, где и живёт до сих пор.

Алена Пенчугина
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