Игорь Николаев поздравил дочку с днём рождения: «Вероничка! 9!»
Игорь Николаев с дочерью. Фото © VK / Игорь Николаев / Марина Голова
8 октября дочери музыканта Игоря Николаева и певицы Юлии Проскуряковой исполнилось девять лет. Звёздные родители опубликовали в своих соцсетях фото с Вероникой и поздравили девочку.
Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. Фото © VK / Юлия Проскурякова / Марина Голова
В комментариях Веронику поздравили и коллеги её родителей: певец Марк Тишман, музыкант Денис Клявер и жена композитора Игоря Крутого Ольга.
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поженились в 2010 году, Вероника родилась у пары через 5 лет. Дочь идёт по стопам отца: осенью 2023 года Вероника стала учиться в школе при консерватории, которую когда-то окончил и сам композитор.
Игорь Николаев не забывает и про дочь от первого брака, ей 45 лет. После развода Елена Кудряшова — одноклассница и бывшая супруга музыканта — вместе с дочерью уехала в США, где и живёт до сих пор.