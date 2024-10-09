Игорь Николаев поздравил дочку с днём рождения: «Вероничка! 9!»

8 октября дочери музыканта Игоря Николаева и певицы Юлии Проскуряковой исполнилось девять лет. Звёздные родители опубликовали в своих соцсетях фото с Вероникой и поздравили девочку.

Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. Фото © VK / Юлия Проскурякова / Марина Голова

В комментариях Веронику поздравили и коллеги её родителей: певец Марк Тишман, музыкант Денис Клявер и жена композитора Игоря Крутого Ольга.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поженились в 2010 году, Вероника родилась у пары через 5 лет. Дочь идёт по стопам отца: осенью 2023 года Вероника стала учиться в школе при консерватории, которую когда-то окончил и сам композитор.