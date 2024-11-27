Александр Лукашенко поздравил Галину Польских с 85-летием

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Галину Польских с днём рождения. В своём обращении он отметил её выдающийся талант и уникальный актёрский стиль, благодаря которым актриса создала множество запоминающихся образов, покорявших зрителей на протяжении десятилетий.

В поздравлении Лукашенко подчеркнул, что актрису ценят не только за её вклад в искусство, но и за содействие укреплению культурных связей между Беларусью и Россией. Президент пожелал Галине Александровне здоровья, энергии и оптимизма.

Галина Польских родилась в Москве в 1939 году и рано осталась без родителей, что закалило ее характер и сделало чрезвычайно самостоятельной. Она с детства мечтала стать актрисой и, несмотря на трудные обстоятельства, поступила во ВГИК, где училась у известных мастеров Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Ее дебют в кино состоялся в фильме "Дикая собака динго" в 1962 году.

Фильмография Галины Польских насчитывает более 170 картин, среди которых такие известные ленты, как «По семейным обстоятельствам», «Суета сует», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Любить по-русски». Ее актерская игра была высоко оценена не только отечественными, но и зарубежными режиссерами, включая Федерико Феллини.

Несмотря на свою популярность, Галина Польских предпочитает держаться в стороне от светской жизни и редко появляется на публичных мероприятиях. Она всегда ценила тишину и самостоятельность.

Актриса продолжает оставаться востребованной и снимается в кино, радуя зрителей новыми ролями. Ее недавние работы включают комедию «Спасите Колю!» и мелодраму «У людей так бывает», где она вновь продемонстрировала свой неподражаемый талант. Искусствоведы отмечают, что в каждой роли Галина Польских передаёт силу и нежность, делая своих героинь живыми и запоминающимися.