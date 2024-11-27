Путин поздравил актрису Галину Польских с юбилеем

Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил с 85-м днём рождения актрису Галину Польских. Президент отметил коллекцию ярких работ авторства артистки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Щедрый, самобытный талант и удивительное обаяние помогли вам заслужить высокое профессиональное признание и любовь зрителей, создать в кинематографе богатую коллекцию ярких, запоминающихся работ, каждая из которых – результат подлинного актёрского мастерства и неустанного творческого поиска», — говорится в документе.

Путин пожелал народной артистке РСФСР здоровья, вдохновения и всего доброго. На счету Польских 170 киноролей, за которые она также была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.