«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 14:02

Путин поздравил актрису Галину Польских с юбилеем

Галина Польских. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Галина Польских. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил с 85-м днём рождения актрису Галину Польских. Президент отметил коллекцию ярких работ авторства артистки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Щедрый, самобытный талант и удивительное обаяние помогли вам заслужить высокое профессиональное признание и любовь зрителей, создать в кинематографе богатую коллекцию ярких, запоминающихся работ, каждая из которых – результат подлинного актёрского мастерства и неустанного творческого поиска», — говорится в документе.

Путин пожелал народной артистке РСФСР здоровья, вдохновения и всего доброго. На счету Польских 170 киноролей, за которые она также была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

«Ваша забота согревает»: Космонавты записали трогательное поздравление с Днём матери
«Ваша забота согревает»: Космонавты записали трогательное поздравление с Днём матери

Недавно зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил легендарного режиссёра Эмира Кустурицу с 70-летием. Он отметил его вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества и популяризацию русской культуры. Кустурица родился в Сараево в 1954 году.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Путин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar