Путин поздравил актрису Галину Польских с юбилеем
Галина Польских. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил с 85-м днём рождения актрису Галину Польских. Президент отметил коллекцию ярких работ авторства артистки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Щедрый, самобытный талант и удивительное обаяние помогли вам заслужить высокое профессиональное признание и любовь зрителей, создать в кинематографе богатую коллекцию ярких, запоминающихся работ, каждая из которых – результат подлинного актёрского мастерства и неустанного творческого поиска», — говорится в документе.
Путин пожелал народной артистке РСФСР здоровья, вдохновения и всего доброго. На счету Польских 170 киноролей, за которые она также была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Недавно зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил легендарного режиссёра Эмира Кустурицу с 70-летием. Он отметил его вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества и популяризацию русской культуры. Кустурица родился в Сараево в 1954 году.