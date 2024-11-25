Медведев поздравил Кустурицу с 70-летием и отметил его вклад в мировое искусство
Эмир Кустурица. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Gafarro
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил известного режиссёра Эмира Кустурицу с 70-летием. Он отметил его вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества и популяризацию русской культуры.
Эмир Кустурица, югославский и сербский режиссер, родился 24 ноября 1954 года в Сараево и в этом году празднует свой юбилей.
В поздравительной телеграмме Медведев подчеркнул, что Кустурицу знают во всём мире как разностороннего и самобытного творца. По его словам, режиссеру удалось стать выдающимся мыслителем, писателем и музыкантом, чьи произведения глубоко анализируют сложные и трагические страницы истории.
«Особое уважение вызывает ваша активная деятельность, направленная на укрепление международного гуманитарного сотрудничества, а также взвешенная, разумная общественная позиция. В России высоко ценят Ваше творчество, те усилия, которые Вы многие годы направляете на популяризацию русской культуры», — добавил Медведев, слова которого передали в его секретариате.
Ранее сербского режиссёра поздравил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул выдающиеся заслуги юбиляра в сфере искусства, а также его вклад в развитие гуманитарных связей между народами. Недавно Кустурица объявил о завершении своей музыкальной карьеры. На протяжении 25 лет он выступал в составе фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra.