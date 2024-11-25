Медведев поздравил Кустурицу с 70-летием и отметил его вклад в мировое искусство

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил известного режиссёра Эмира Кустурицу с 70-летием. Он отметил его вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества и популяризацию русской культуры.

Эмир Кустурица, югославский и сербский режиссер, родился 24 ноября 1954 года в Сараево и в этом году празднует свой юбилей.

В поздравительной телеграмме Медведев подчеркнул, что Кустурицу знают во всём мире как разностороннего и самобытного творца. По его словам, режиссеру удалось стать выдающимся мыслителем, писателем и музыкантом, чьи произведения глубоко анализируют сложные и трагические страницы истории.

«Особое уважение вызывает ваша активная деятельность, направленная на укрепление международного гуманитарного сотрудничества, а также взвешенная, разумная общественная позиция. В России высоко ценят Ваше творчество, те усилия, которые Вы многие годы направляете на популяризацию русской культуры», — добавил Медведев, слова которого передали в его секретариате.