Вопросы, которые не под силу решить человеческому разуму, может решить российская ракета средней дальности «Орешник». Такое заявление во время церемонии закрытия фестиваля документальных фильмов «RT-ДОК: Время наших героев», проходившего в кинодеревне Дрвенград, сделал сербский актёр и режиссёр Эмир Кустурица.

«Все, что мы выбираем «решением разума», — это не только вопрос разума. Не только разум решает нашу судьбу. А то, что не решает разум, решает «Орешник», — сказал он, сорвав аплодисменты зала.