Эмир Кустурица: Вопросы, не решаемые разумом, решает «Орешник»
Вопросы, которые не под силу решить человеческому разуму, может решить российская ракета средней дальности «Орешник». Такое заявление во время церемонии закрытия фестиваля документальных фильмов «RT-ДОК: Время наших героев», проходившего в кинодеревне Дрвенград, сделал сербский актёр и режиссёр Эмир Кустурица.
«Все, что мы выбираем «решением разума», — это не только вопрос разума. Не только разум решает нашу судьбу. А то, что не решает разум, решает «Орешник», — сказал он, сорвав аплодисменты зала.
Напомним, сегодня Эмир Кустурица празднует 70-летие. С юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин, назвав режиссёра человеком многогранного дарования и отметив его вклад в развитие гуманитарных отношений между народами.
ТАСС / Михаил Метцель