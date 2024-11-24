Эмир Кустурица оценил удар «Орешником» по Украине одной ёмкой фразой

Ответ России на атаку Брянской области западным дальнобойным оружием был быстрым, зрелищным и масштабным. Таким мнением поделился известный сербский режиссёр и актёр Эмир Кустурица.

«Ответ [на удары по Брянской области] был очень быстрым и, я бы сказал, зрелищным и масштабным», — отметил режиссёр в беседе с RT, добавив, что приказ Джо Байдена он считает провокацией.