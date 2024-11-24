«Орешник» (ракета)
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24 ноября, 08:07

Эмир Кустурица оценил удар «Орешником» по Украине одной ёмкой фразой

Режиссёр Кустурица: Удар «Орешником» по Украине был зрелищным и масштабным

Сербский режиссёр и актёр Эмир Кустурица. Фото © kremlin.ru

Сербский режиссёр и актёр Эмир Кустурица. Фото © kremlin.ru

Ответ России на атаку Брянской области западным дальнобойным оружием был быстрым, зрелищным и масштабным. Таким мнением поделился известный сербский режиссёр и актёр Эмир Кустурица.

«Ответ [на удары по Брянской области] был очень быстрым и, я бы сказал, зрелищным и масштабным», — отметил режиссёр в беседе с RT, добавив, что приказ Джо Байдена он считает провокацией.

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Напомним, 21 ноября Владимир Путин сделал заявление об успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Снаряд был использован в безъядерной гиперзвуковой комплектации в ответ на удары ВСУ американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по территории РФ. В результате удалось поразить один из крупнейших военных промышленных комплексов в Днепропетровске, который занимается производством ракетной техники. Отмечается, что ракета «Орешник» способна долететь до Берлина за 15 минут, до Лондона — за 20, а до Варшавы — всего лишь за 12 минут после запуска. Снаряд летит со скоростью 2,5-3 км/сек, что делает его неуловимым для западных систем ПВО. Российский лидер заявил о планах произвести ещё несколько подобных ракет, а их создателей представить к государственным наградам.

Алёна Зиновьева
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