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24 ноября, 01:37

«Человек многогранного дарования»: Путин поздравил Кустурицу с юбилеем

Владимир Путин поздравил режиссёра Эмира Кустурицу с 70-летием

Эмир Кустурица и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Эмир Кустурица и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Известный сербский режиссёр и актёр Эмир Кустурица сегодня отмечает свой 70-й день рождения. По этому случаю президент России Владимир Путин направил ему поздравление. Российский лидер подчеркнул выдающиеся заслуги юбиляра в сфере искусства, а также его вклад в развитие гуманитарных связей между народами.

«Человек смелого, многогранного дарования, истинный художник вы по праву завоевали славу одного из самых известных кинорежиссёров современности, состоялись как востребованный актёр, музыкант и писатель, автор неординарных творческих проектов. Своими талантливыми работами вписали яркую страницу в историю мирового искусства», — говорится в поздравительном письме, которое зачитала советник посольства России в Сербии Наталья Клищенкова на торжественном мероприятии в кино-деревне Дрвенград.

Путин отметил активную общественную позицию Кустурицы и его участие в реализации важных гуманитарных инициатив, «направленных на укрепление доверия и взаимопонимания между народами», а также пожелал юбиляру «здоровья, вдохновения и новых успехов».

Торжества в честь юбилея режиссёра проходят в рамках международного фестиваля документальных фильмов «RT-ДОК: Время наших героев», который проходит с 22 по 24 ноября в Дрвенграде. В мероприятии принимают участие российские военкоры Александр Сладков, Семён Пегов и Ольга Кирий, режиссёр Артем Сомов, сербские общественные деятели, а также сам Кустурица.

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Недавно Кустурица объявил о завершении своей музыкальной карьеры. На протяжении 25 лет он выступал в составе фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra.

Анатолий Цейко
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