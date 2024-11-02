Кустурица назвал «Войну и мир» лучшим романом, написанным за 2 тысячи лет
Сербский режиссер Эмир Кустурица. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Именно в России было отрыто огромное количество новинок в сфере искусства. Большинство достижений принадлежит именно русским, заявил сербский режиссёр Эмир Кустурица в интервью агентству ТАСС.
«Большинство открытий в музыке, литературе случились в России. Да, во Франции тоже много отличных авторов, но даже там считают лучшим романом, написанным за последние две тысячи лет, «Войну и мир» Толстого», — признался постановщик.
По словам Кустурицы, Европе необходимо начать уважать Россию и тот вклад в мировое искусство, который она преподнесла. Западные страны именно поэтому не могут «отменить» русскую культуру, потому что это невозможно. Страна сделала очень многое.
Недавно русской культурой также восхитился продюсер Юрий Бардаш. Именно он после начала специальной военной операции переехал из Киева в Москву. По словам киношника, он всегда был на стороне РФ и очень уважал наши традиции. Бардаш также упрекнул Украину за то, что государство никогда не сможет заменить огромную многонациональную культуру РФ.