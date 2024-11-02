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2 ноября, 15:08

Кустурица назвал «Войну и мир» лучшим романом, написанным за 2 тысячи лет

Сербский режиссер Эмир Кустурица. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Сербский режиссер Эмир Кустурица. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Именно в России было отрыто огромное количество новинок в сфере искусства. Большинство достижений принадлежит именно русским, заявил сербский режиссёр Эмир Кустурица в интервью агентству ТАСС.

«Большинство открытий в музыке, литературе случились в России. Да, во Франции тоже много отличных авторов, но даже там считают лучшим романом, написанным за последние две тысячи лет, «Войну и мир» Толстого», — признался постановщик.

По словам Кустурицы, Европе необходимо начать уважать Россию и тот вклад в мировое искусство, который она преподнесла. Западные страны именно поэтому не могут «отменить» русскую культуру, потому что это невозможно. Страна сделала очень многое.

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Недавно русской культурой также восхитился продюсер Юрий Бардаш. Именно он после начала специальной военной операции переехал из Киева в Москву. По словам киношника, он всегда был на стороне РФ и очень уважал наши традиции. Бардаш также упрекнул Украину за то, что государство никогда не сможет заменить огромную многонациональную культуру РФ.

Наталья Афонина
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