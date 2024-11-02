Именно в России было отрыто огромное количество новинок в сфере искусства. Большинство достижений принадлежит именно русским, заявил сербский режиссёр Эмир Кустурица в интервью агентству ТАСС.

«Большинство открытий в музыке, литературе случились в России. Да, во Франции тоже много отличных авторов, но даже там считают лучшим романом, написанным за последние две тысячи лет, «Войну и мир» Толстого», — признался постановщик.

По словам Кустурицы, Европе необходимо начать уважать Россию и тот вклад в мировое искусство, который она преподнесла. Западные страны именно поэтому не могут «отменить» русскую культуру, потому что это невозможно. Страна сделала очень многое.